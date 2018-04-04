Полиция во время проведения обыска в редакции Forbes Kazakhstan. Фото: Forbes Kazakhstan

Полиция Казахстана провела 2 апреля обыски в редакциях журнала Forbes и веб-сайта Ratel.kz. Она пришла в офисы изданий по заявлению «гражданина К» — Зейнуллы Какимжанова, бывшего министра финансов Казахстана и бизнесмена. Рассказываем, что случилось.

Казахская полиция 2 апреля обыскала офисы двух редакций — делового издания Forbes и аналитического портала Ratel.kz. В тот же день полицейские задержали троих журналистов Ratel.kz и заместителя главреда Forbes Александра Воротилова. Вечером 2 апреля журналистов отпустили.

На следующий день Воротилов сообщил, что в отношении него и журналистов Ratel.kz начато досудебное расследование по статье «Распространение заведомо ложной информации».

Полиция пришла с обысками в издания по заявлению «гражданина К» — Зейнуллы Какимжанова, бизнесмена, владельца винодельческой компании «Arba Wine» и бывшего министра финансов. В департаменте внутренних дел Алматы сообщили, что заявление от Какимжанова поступило им 30 марта — в нем бизнесмен просил принять меры «за распространение ложных и порочащих его сведений» на сайте Ratel.kz и Forbes Казахстан.

Марат Асипов, один из задержанных журналистов, не смог прокомментировать журналисту Kloop.kg обыски в редакциях и задержания — из-за подписки о неразглашении. 4 апреля Асипова вызвали на допрос в департамент внутренних дел Алматы.

Что говорит Какимжанов?

В день обысков Какимжанов опубликовал на своей странице в фейсбуке пост, в котором заявил, что подал заявление на проведение уголовного расследования, потому что «отдельные СМИ и их авторы не выполняют решения судов».

«Прошло много месяцев со дня решения суда, которое не выполняется, и кроме того, продолжаются негативные публикации […] Я не давал согласия на такие действия, рассчитывая на благоразумие проигравшей стороны. Но этого не случилось. В настоящее время, не видя других форм остановить подобный беспредел, мы такие заявления подали», — пишет Какимжанов.

По его словам, в 2015-17 годах против него и близких ему людей «некоторыми СМИ» велась большая кампания по распространению «недостоверных сведений и лживой информации».

«Количество опубликованных материалов как в этих изданиях, так и со стороны их “соратников” зашкаливает. Число только прямых негативных публикаций составляет более 70 статей. В целом вместе с мнениями их “соратников” такого рода публикаций наберется под пару сотен», — говорит он.

В 2017 году Какимжанов судился на журналистами Forbes Казахстан и Ratel.kz — из-за серий материалов, в которых он упоминается. Журналисты в своих материалах уличали Какижанова в коррупции. Он, в свою очередь, обвинил журналистов во лжи.

Что писали журналисты о Какимжанове?

В феврале 2017 года на сайте Forbes опубликовали материал «Как семье Какимжанова доверили ремонт взлетки аэропорта Алматы». В нем журналисты Forbes попытались узнать, как компания, принадлежащая родственнику Какимжанова, заключила контракт с «Международным аэропортом Алматы» на ремонт взлетно-посадочной полосы.

В январе 2017 года на сайте Forbes вышел материал про конфликт, разгоревшийся между основателем и бывшим владельцем компании «Автодорсервис» Виталием Процентовым и его партнером Ильхадилом Какимжановым — сыном экс-министра.

По данным журналистов, скандал между Процентовым и Какимжановым произошел из-за смены директора компании. Претензия Процентова — сторона Какимжанова попыталась назначить нового гендиректора компании, опираясь на 51% в компании, хотя устав компании относил избрание гендиректора к вопросам, требующим квалифицированного большинства голосов — 75%.

Некоторые материалы о Какимжанове, опубликованные на сайте Forbes, оказались недоступны. Журналисту Kloop.kg также не удалось изучить материалы, которые вышли на Ratel.kz — сайт не открывается даже через VPN.

Как проходили суды между Какимжановым и журналистами?

В апреле 2017 года Какимжановы выиграли судебный процесс против журналистов. По решению Медеуского райсуда Алматы, Воротилова и издание Forbes Казахстан обязали выплатить Какимжановым 16,5 млн тенге, а журналистов Ratel и само издательство — 26,9 млн тенге.

Суд также потребовал с изданий удалить материалы с Какимжановым и опубликовать опровержения.

Ответчики по иску Какимжанова дважды пытались оспорить решение Медеуского райсуда. Журналисты изданий ссылались на то, что в их текстах фигурировали документы из суда и прокуратуры. Но городской и верховный суды оставили первое решение без изменений. Журналистам и изданиям пришлось выплатить компенсации.

В декабре 2017 года Forbes опубликовал опровержение к 8 материалам, которые с 2012 по 2015 годы публиковались на сайте.

Что говорят власти об обысках?

2 апреля депутат сената Дарига Назарбаева, дочь президента Казахстана, пообещала «разобраться» с задержанием журналистов.

«Сейчас что-то комментировать не могу, не владею информацией, почему получилось, как получилось. Как только я что-то выясню, дадим знать», — сказала Назарбаева.

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев попросил правоохранительные органы обеспечить прозрачность следствия в отношении журналистов Forbes и Ratel.kz.

«Вы же понимаете, что мы вмешиваться в следственные мероприятия не можем. Но со своей стороны будем настоятельно рекомендовать нашим коллегам, чтобы все эти процессы были максимально прозрачными и доступными для представителей средств массовой информации», — сказал Абаев.

По словам главы МВД Казахстана Калмуханбета Касымова, обыскам в редакциях Forbes и Ratel.kz предшествовали долгие судебные разбирательства.

«В связи с этим начато расследование, получена санкция в суде на проведение обысков, как личных, так и по месту работы, жительства», — сказал Касымов.

Что думают журналисты и независимые наблюдатели?

3 апреля издатель Forbes Арманжан Байтасов сказал, что обыск в редакции стал для него «неожиданностью».

«Мы не ожидали, что такое в принципе может быть. Мы очень внимательно относимся ко всем нашим публикациям, тщательно проверяем факты. Поэтому для нас обыск стал шоком», — сказал он.

По словам Байтасова, его юристы изучают задержание журналистов Forbes и Ratel.kz.

Журналист Ratel.kz Вадим Борейко в интервью изданию «Новая газета» предположил, что Какимжанов подал заявление на проведение обысков в изданиях, потому что его могла разозлить публикация на сайте Ratel.kz прошлогодней статьи Воротилова о бизнесе экс-министра.

Эта статья, по словам Борейко, была переведена на английский язык. Он назвал обыски и уголовное преследование журналистов «акцией устрашения».

«Это желание просто всех запугать. Если уж с элитой казахстанской журналистики, к которой, безусловно, относятся Марат Асипов и Сапа Мекебаев, так можно, то, значит, можно и со всеми остальными», — сказал Борейко.

Директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев предполагает, что нападение Какимжанова на Forbes и Ratel.kz «было одобрено на самом верху».

«В стране не осталось неприкасаемых: теперь удары наносятся и по тем представителям медийного поля, которые к оппозиционным традиционно не относятся», — говорит Сатпаев.

В «МедиаАльянсе», профессиональной общественной организации журналистов и издателей, обыски назвали «тревожным знаком всему медиасообществу».

«Не давая оценок правовой стороне инцидента, вынуждены усомниться в адекватности и корректности действий сотрудников правоохранительных органов. Прежде всего, с этической точки зрения: по информации ряда республиканских СМИ, обыск проводился в том числе по месту жительства семьи известного ныне покойного журналиста Геннадия Бендицкого – одного из основателей Ratel.kz», — говорится в сообщении организации.