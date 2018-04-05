Генпрокуратура: Кыргызские таможенники помогли бизнесменам уклониться от пошлин в 30 млн сомов

Генпрокуратура обвиняет сотрудников таможенной службы в том, что они помогали предпринимателям уклоняться от уплаты пошлин при ввозе грузовых машин в Кыргызстан — их оформили как тракторы. Ущерб государству составил 30 млн сомов. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Коррупция».

Пресс-служба генпрокуратуры сообщила, что за три месяца в Кыргызстан без уплаты таможенных пошлин завезли 354 грузовых автомобиля — с ноября 2011 года по январь 2012.

По данным ведомства, сотрудники таможенной службы оформили грузовые автомобили, как тракторы — для их ввоза таможенная пошлина не оплачивается.

«При декларировании следовало присвоить код “8704” — «Моторные транспортные средства для перевозки грузов». Ставка таможенной пошлины по данному коду составляла 10 процентов от таможенной стоимости. Однако при декларировании указывался код “8701” — «Тракторы», ставка таможенной пошлины по данному коду составляла 0 процентов», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

В надзорном органе сообщили, что таким образом сотрудники таможни нанесли государству ущерб на 30 млн сомов.