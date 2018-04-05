ФУГИ заплатит 3,8 млн сомов за переоценку «Мегакома»

Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) объявил тендер на переоценку 100 процентов акций сотового оператора «Мегаком». Сейчас 100 процентов акций компании оцениваются в 13,5 млрд сомов.

Объявление тендера на приобретение услуг по оценке «Мегакома» вышло на сайте госзакупок. Согласно объявлению, компания должна быть оценена за 60 дней — ФУГИ планирует заплатить 3,8 млн сомов за эту услугу.

По сообщению издания «Акчабар», на оценку «Мегакома» уже потратили 22,5 млн сомов. «Деньги каждый раз брали у самого сотового оператора — «Мегаком» их просто перечислял в государственный приватизационный фонд», — сообщило издание.

Власти пытаются продать национализированный в 2010 году мобильный оператор «Мегаком» с июня 2015 года. В 2016 году правительство выставило «Мегаком» на аукцион, оценив его в 19 млрд сомов.

Власти проводили аукцион трижды, однако ни одной заявки на приобретение оператора не поступило из-за «завышенной цены». После этого власти решили снизить стоимость «Мегакома» до 13,5 млрд сомов.

На март 2018 года в ФУГИ поступили четыре заявки о выкупе сотового оператора от компаний MFT Services SA, ALF Consulting SA, Goldenkey Asset Investment & Management и AKA Minerals and Mining.

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