Минздрав: Причина отравления 249 человек в «Ала-Тоо» — курица с бактериями сальмонеллы

В минздраве сообщили, что причина отравления гостей на свадьбе в бишкекском ресторане «Ала-Тоо» — курица по-тайски в кляре, в которой нашли бактерии сальмонеллы.

Пресс-служба минздрава сообщила, что бактерии сальмонеллы обнаружили в пробах изъятой продукции и у больных, обратившихся за медицинской помощью в инфекционную больницу в Бишкеке.

«Так как сальмонелла была обнаружена только в пробах готовой продукции — в пробах сырья бактерию не нашли — можно сделать вывод о нарушении технологии приготовления продуктов и условий хранения», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова сообщила журналисту Kloop.kg, что к 4 апреля за медицинской помощью обратились 249 отравившихся из ресторана «Ала-Тоо». Они стали обращаться за помощью 31 марта — в тот день в заведении отмечали свадьбу.

130 из 249 обратившихся получают стационарное лечение в инфекционной больнице Бишкека и больницах Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей.

Госсанэпиднадзор временно закрыл ресторан «Ала-Тоо» до выяснения обстоятельств. 5 апреля там проведут дезинфекционную обработку кухни.

Милиция возбудила уголовное дело из-за массового отравления по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Производство товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Директора ресторана оштрафовали на 20 тысяч сомов, администратора — на 5 тысяч.