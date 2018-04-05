Мэрия Бишкека отказалась от униформы для водителей маршруток после их забастовки

Водители маршруток добились отмены униформы в результате забастовки 2 апреля. Теперь мэрия Бишкека настаивает на том, что не заставляла водителей носить униформу, хотя ранее объявила, что они будут обеспечены спецодеждой.

Начальник Управления городского транспорта при мэрии Бишкека Нурлан Токанов сказал журналисту Kloop.kg, что водители маршруток не обязаны носить униформу.

«Мы не навязывали и не заставляли водителей надевать униформу. Мы предложили фирмам-перевозчикам ввести униформу, они нас поддержали», — сказал он.

Токанов говорит, что дизайн формы — синяя жилетка со светоотражающими элементами — утвердили на встрече с автоперевозчиками по инициативе одной из компаний.

В середине марта мэрия Бишкека объявила, что водители общественного транспорта, включая маршрутки, будут носить спецодежду.

«Обеспечить специальной формой одежды водителей общественного пассажирского транспорта города Бишкек поручено руководителям автопредприятий, независимо от форм собственности», — сказано в сообщении мэрии от 14 марта.

Бывший начальник управления гортранспорта Абдрахим Абдрасилов сказал журналисту Kloop.kg, что власти планировали одеть водителей общественного транспорта в синие жилеты до 1 мая.

По словам Абдрасилова, спецодежда со светоотражающими элементами необходима, чтобы обезопасить водителей от наездов автомобилистов по ночам — в случаях, когда водитель вынужден в темное время суток выйти из маршрутки.

«В России водители общественного транспорта обязаны носить униформу. Поэтому мы решили ввести униформу в Бишкеке», — объяснил бывший начальник управления.

Отказ от униформы со стороны властей — итог забастовки водителей маршруток, которые не вышли на работу 2 апреля, что привело к транспортному коллапсу в городе.

Водители были недовольны штрафами за отсутствие страховки, низкой оплатой за проезд и введением униформы. По словам некоторых водителей, их самих заставляли покупать эту спецодежду.

« […] Какую-то синтетическую фигню стали нам засовывать — жилеты. Они сказали, что они стоят где-то 650-750 сомов. На самом деле они стоят 300 сомов», — сказал водитель маршрутки Азиз Сагынбаев.

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