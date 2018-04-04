Адвокат оппозиционного политика Омурбека Текебаева Искен Афиджанов опубликовал фотографию своего подзащитного в тюрьме — по ней видно, как сильно политик изменился за месяцы своего заключения.

Афиджанов опубликовал фотографию Текебаева с обращением к президенту, правительству и парламенту с требованием срочно оказать политику медицинскую помощь. В нем говорится, что у него гипертония и «заболевание сердца», а в исправительной колонии №47, где оппозиционер отбывает наказание, «не созданы условия для качественного медицинского обслуживания.

«Текебаев испытал огромное морально-психологическое давление, что сказалось негативно на состоянии его здоровья», — указано в тексте.

В госслужбе исполнения наказаний (ГСИН) на обращение ответили, что состояние Текебаева «стабильное». «Он находится под наблюдением врачей и пьет лекарства», — сообщили там.

Оппозиционного лидера и депутата Омурбека Текебаева задержали в бишкекском аэропорту «Манас» 26 февраля 2017 года. До этого на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В августе Текебаева осудили на восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вместе с ним суд приговорил к той же мере экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова. Позже судья сократил по амнистии срок для осужденных до 4,5 лет.

Текебаева и Чотонова признали виновными в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского в обмен на доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком». По словам Маевского, сделка произошла в 2010 году — тогда Текебаев был зампредом Временного правительства, а затем депутатом парламента. Чотонов, по версии следствия, был посредником в этой сделке.

Оба политика обжаловали приговор, считая его «политически мотивированным». Однако Бишкекский городской и Верховный суд оставили в силе решение суда первой инстанции. В итоге Центризбирком лишил Текебаева депутатского мандата.