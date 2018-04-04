ГКНБ задержал гендиректора «Электрических станций» и главу группы по модернизации ТЭЦ

Госкомитет нацбезопасности задержал гендиректора компании «Электрические станции» Узака Кыдырбаева и руководителя группы по модернизации ТЭЦ Бишкека Темирлана Бримкулова. Их временно водворили в СИЗО ГКНБ.
Пресс-служба ГКНБ сообщила, что уголовное дело на Кыдырбаева и Бримкулова возбудили из-за подозрений в «злоупотреблении полномочиями».
Изначально чиновники проходили по уголовному делу об аварии на ТЭЦ Бишкека, а после их дело выделили в отдельное производство.
В конце января генпрокуратура возбудила дело по статье «Халатность» из-за аварии на ТЭЦ. По нему ГКНБ задержал в начале марта технического директора «Электрических станций» Алмаза Жусупбекова.
Также в начале марта ГКНБ задержал экс-заместителя гендиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева, которого обвинили в «хищении денежных средств в особо крупных размерах» при проведении ремонтных работ котлоагрегатов на ТЭЦ.
Госкомитет нацбезопасности начал проверку на станции 29 января из-за аварии на ТЭЦ, а 30 января Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Халатность».
Авария произошла вечером 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались и перебои с подачей горячей воды.
Для выяснения причины аварии были cформированы депутатская и правительственная комиссии. Депутатская комиссия также начала расследование модернизации ТЭЦ Бишкека.
В 2017 году закончилась модернизация ТЭЦ — за счет кредита в 386 млн долларов, который Кыргызстан взял у государственного «Эксимбанка» Китая. Модернизация проводилась китайской компанией TBEA, которая самостоятельно покупала оборудование в Китае и сама выбирала субподрядчиков для проекта.
Бывший директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу заявил, что модернизация обошлась в $250-260 млн, а не $386 млн. Его уволили 2 февраля по рекомендации премьер-министра Сапара Исакова.
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