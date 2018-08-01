Текебаева госпитализировали из колонии в больницу

Пресс-служба ГСИН сообщила, что Текебаева госпитализировали в больницу 31 июля для обследования по рекомендациям врачей — пока неизвестно, сколько времени политик проведет в кардиоцентре.

По словам представителя ГСИН, находясь в колонии, Текебаев периодически принимал лекарства, но депутатская комиссия настаивала на том, чтобы политик прошел курс лечения.

Адвокаты Текебаева неоднократно просили оказать их подзащитному медицинскую помощь из-за заболевания сердца и гипертонии. По их словам, в колонии «не были созданы условия для качественного медицинского обслуживания».

В ноябре 2017 года Верховный суд Кыргызстана осудил Текебаева в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского в 2010 году.

По версии следствия, после получения денег Текебаев, который тогда был заместителем председателя Временного правительства, должен был предоставить Маевскому доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком».

Политика приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако после примененной амнистии срок Текебаеву сократили до четырех с половиной лет.

Сам Текебаев считает, что дело против него — политическое, а обвинения против него начали выдвигать после того, как он стал критиковать власть в лице бывшего президента Алмазбека Атамбаева.