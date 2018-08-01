Марина Гальцова, председатель комиссии в Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания, сказала «Клоопу», что скалодром построен без соблюдения требований безопасности.

Гальцова говорит, что конструкцию изначально неправильно строили — сперва надо просверлить дырки для зацепов, потом сделать напыление, затем закрепить гайки с обратной стороны, и только потом их надо вешать и красить, а строители сделали все наоборот.

Фото: Метин Джумагулов / Kloop.kg

«Нужны точки страховки, нужен вход в скалодром, нужен навес обязательно, иначе это будет игрушка на два года. Там будет постоянно скапливаться вода и снег, и вся эта фанера через два года расслоится», — говорит Гальцова.

Эксперт также обращает внимание на то, что скалодром неправильно поставлен — он стоит лицевой стороной на юг, из-за чего зацепы и стена летом будут нагреваться до высокой температуры.

Гальцова говорит, что установить страховку на ограде на вершине скалодрома нельзя, потому что она может не выдержать.

«Эта ограда через месяц или два износится, она не приспособлена. К тому же, непонятно, к чему она крепится, а прутья очень тонкие. При срыве образуется динамический рывок, а нагрузка при этом возрастает, и гарантии того, что эта верхняя ограда не сорвется, нет», — сказала она.

Сейчас, по её словам, скалодромом нельзя пользоваться, потому что это может быть опасно для жизни и здоровья. «В данный момент на нем работать невозможно, потому что там даже нет точек для верхней страховки, и как на нем страховать — непонятно», — объясняет Гальцова.