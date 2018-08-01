В конце июля в бишкекском парке «Молодежный» завершился первый этап реконструкции — в нем появились новые детские площадки и скамейки, обновилась плитка и асфальт.
Среди новых конструкций также есть скалодром — 8-метровое сооружение для скалолазания, которое поставили в спортивных целях, чтобы дети могли физически развиваться.
Но проблема в том, что лазать на этом скалодроме — опасно, вы или ваши дети можете сильно пострадать от падения с большой высоты, потому что на конструкции пока нет страховки и инструкторов, которые должны следить за безопасностью.
Внимание к безопасности на скалодроме стали поднимать бишкекские активисты — один из них, Владимир Цай, написал 24 июля пост в фэйсбуке о том, что конструкция опасна.
«Как думаете, придет компания пацанов в парк, что захотят сделать? Правильно — забраться наверх по этим крошечный зацепам! Вот увидите, сколько сломанных рук ног и шей будет в этом парке. Такие скалодромы должны стоять только в клубах, где есть инструкторы с альпинистским снаряжением и страховкой», — написал он.
Местный житель Марат говорит, что залезал на скалодром до половины его высоты, но не стал лезть дальше, потому что «страшно».
«Инструктора не было, страховки нет […] Но я видел, люди пробовали залезать, а потом обратно спускались, но никто не разбивался. Дети маленькие до половины лезут, а я без страховки туда вообще не советую лазить», — сказал он.
Скалодром строили неправильно
Марина Гальцова, председатель комиссии в Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания, сказала «Клоопу», что скалодром построен без соблюдения требований безопасности.
Гальцова говорит, что конструкцию изначально неправильно строили — сперва надо просверлить дырки для зацепов, потом сделать напыление, затем закрепить гайки с обратной стороны, и только потом их надо вешать и красить, а строители сделали все наоборот.
«Нужны точки страховки, нужен вход в скалодром, нужен навес обязательно, иначе это будет игрушка на два года. Там будет постоянно скапливаться вода и снег, и вся эта фанера через два года расслоится», — говорит Гальцова.
Эксперт также обращает внимание на то, что скалодром неправильно поставлен — он стоит лицевой стороной на юг, из-за чего зацепы и стена летом будут нагреваться до высокой температуры.
Гальцова говорит, что установить страховку на ограде на вершине скалодрома нельзя, потому что она может не выдержать.
«Эта ограда через месяц или два износится, она не приспособлена. К тому же, непонятно, к чему она крепится, а прутья очень тонкие. При срыве образуется динамический рывок, а нагрузка при этом возрастает, и гарантии того, что эта верхняя ограда не сорвется, нет», — сказала она.
Сейчас, по её словам, скалодромом нельзя пользоваться, потому что это может быть опасно для жизни и здоровья. «В данный момент на нем работать невозможно, потому что там даже нет точек для верхней страховки, и как на нем страховать — непонятно», — объясняет Гальцова.
Скалодром достроят
Замакима Первомайского района Бишкека Руслан Шарапов сказал «Клоопу», что строительство скалодрома еще не закончено — он обвинил журналистов в «раздутии» темы, потому что, по его словам, мэрия убрала бы зацепы в любом случае до завершения работ.
«Потом мы эти камни (зацепы — прим. редакции) на уровне трех метров сняли на время завершения работ, чтобы никто не пострадал. Уже [сейчас] никто не залезет, только Человек-паук залезет, а так никто не залезет», — заверяет Шарапов.
Директор парка Жаныбек Шайымбетов сказал журналистам «Клоопа», что после замечаний со стороны специалистов им пришлось снять нижние зацепы, чтобы дети не лезли на скалодром, а сама конструкция будет изменена ради безопасности.
«Скалодром вокруг забором обнесем […] “Зеленстрой” должен принять объект, а мы сами даже еще не приняли его. Здесь еще должны быть мягкие резиновые покрытия, дверь еще не сделали в скалодроме», — говорит он.
По словам Шайымбетова, скалодром перейдет к федерации альпинизма, которая будет следить за ним — сейчас на конструкции висит табличка, что объект еще не достроен.
«Думаю, до 31 августа все работы завершим. Ограждение под замок поставим. Инструкторы будут. Это же не коммерческий объект, а спортивный», — говорит директор парка.
Соавтор: Рустам Халимов
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