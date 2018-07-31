Беларусь отказала Кыргызстану в выдаче Данияра Усенова из-за «политического преследования»

Генпрокуратура Кыргызстана сообщила, что их белорусские коллеги отказались выдавать Данияра Усенова, который живет там под именем Даниила Урицкого. Власти Беларуси объяснили свой отказ тем, что выдача Усенова-Урицкого скорее всего связана с «политическим преследованием».

Кыргызская генпрокуратура уверена, что Данияр Усенов сменил имя на Даниила Урицкого — об этом написала пресс-служба главного надзорного органа.

По их сообщению, кыргызская сторона еще в декабре 2017 года попросила власти Беларуси разыскать и задержать Усенова-Урицкого — на что они получили отказ в марте 2018 года.

После первого отказа генпрокуратура Кыргызстана направила еще одну просьбу в генпрокуратуру Беларуси — уже с просьбой выдать Усенова.

По сообщению белорусского издания Naviny.by, отказ был связан с возможным «политическим преследованием» Усенова после выдачи кыргызским властям.

«Несмотря на то, что Генеральной прокуратурой Беларуси принято решение об отказе в выдаче Усенова Данияра, работа по его экстрадиции со стороны Генеральной прокуратуры Кыргызстана продолжается», — сообщает генпрокуратура КР.

Кто такой Данияр Усенов?

Данияр Усенов — беглый премьер-министр Кыргызстана, который покинул страну после смены власти в апреле 2010 года.

Данияр Усенов. Фото: Алексей Никольский / Sputnik

В Кыргызстане его приговорили к пожизненному лишению свободы за массовый расстрел демонстрантов в день восстания, когда погибло более 80 человек.

Усенова также обвиняют в превышении должностных полномочий в бытность мэром Бишкека — за это его осудили на 15 лет колонии и приговорили к конфискации имущества.

СМИ уже писали в декабре 2017 года о схожести Усенова с Даниилом Урицким, который возглавляет в Беларуси «Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию».

БНБК — государственное белорусское предприятие, открытое в 2016 году. Оно намеревалось вложить в агропромышленность Беларуси инвестиции в $1 млрд из собственных средств и иностранных кредитов.

Эту компанию связывают не только с Усеновым, но и с беглым президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым, который бежал в Беларусь после апрельской революции 2010 года.