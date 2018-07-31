Единственный кандидат на пост мэра Бишкека Азиз Суракматов заявил, что подумает о том, как избежать конфликт интересов между обязанностями мэра и его связью со строительной компанией «Елизавета». Учредители этой компании — его сын и сестра.
Суракматов заявил 31 июля журналистам «Азаттыка», что связан со строительной компанией «Елизавета» — по его словам, её основал его отец. Суракматов сказал, что работал в компании с 2015 года как советник и директор по инвестициям.
«Сегодня говорят, что есть конфликт интересов, мы над этим думаем, как это правильно сделать. Но вы должны понимать, что в этом коллективе работает больше 100 человек, и им надо будет сказать: “Идите на улицу”. […] Что делать с командой профессионалов, которая там работает, надо подумать после выборов», — сказал он.
Кандидат добавил, что «Елизавета» уже строит дом на 270 квартир, из которых 70 уже проданы. «Возможно, они этот дом достроят, и новые не будут начинать», — сказал Суракматов.
По его словам, в вопросах строительства в Бишкеке он будет «исходить из генерального плана».
Азиз Суракматов — единственный кандидат на должность мэра Бишкека, выборы которого пройдут 8 августа.
После выдвижения Суракматова на должность мэра активисты засомневались в его объективности, так как он связан с застройкой — его сестра Гульбара Суракматова и сын связаны со строительными компаниями: «Елизавета», «Столица Строй», «Самолёт» и «Юрист Риэлт Строй».
Директор «Елизаветы» Нуржан Тынымсеитова состоит в БГК в качестве депутата от СДПК и, кроме «Елизаветы», она же руководит или руководила другими компаниями семьи Суракматовых: юридическим агентством «Слон» и компанией «Sphere KG».
Компания «Елизавета» построила несколько многоэтажных жилых домов и бизнес-центров в Бишкеке и сейчас строит жилой комплекс «Поларис Плюс».
Азиз Суракматов — вероятный будущий мэр Бишкека. Рассказываем, как он связан с застройкой, и что об этом думают депутаты БГК