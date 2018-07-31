«Сегодня говорят, что есть конфликт интересов, мы над этим думаем, как это правильно сделать. Но вы должны понимать, что в этом коллективе работает больше 100 человек, и им надо будет сказать: “Идите на улицу”. […] Что делать с командой профессионалов, которая там работает, надо подумать после выборов», — сказал он.