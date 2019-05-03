Местные жители не поверили глухим продавцам и несколько раз ударили их. «Задержаны во время кражи маленьких детей. Они притворяются, что немые. Откуда вы приехали? Почему вы крадете маленьких детей? Зачем ты приехал?» — говорит автор видео во время съемки.

Редакция «Клоопа» обратилась к сурдопереводчику Мээргул Каракозуевой, которая объяснила жесты глухих мужчин на видео. По словам Каракозуевой, неслышащие пытались сказать следующее: «Почему избиваете? Мы не местные. Извините! Мы не слышим».

Глава сельского округа Корул Жыргалбек Аскарбек уулу сообщил «Клоопу», что причина агрессии жителей могла быть в том, что местные школьники обвинили неслышащих, что те якобы предлагали им сесть в машину и обещали купить мороженое.

«Дети сказали, что мужчины умеют говорить. Когда они обходили село, то у некоторых ребят спрашивали: “Кто есть дома?” Затем жители собрались», — сказал Аскарбек уулу.

В областной милиции подтвердили факт нападения, а также то, что пострадавшие мужчины действительно глухие — для этого правоохранители пригласили сурдопереводчика. Пострадавшие написали заявление на сельских жителей, милиция начала расследование.

«Они ехали по дороге и увидели мальчика на осле. Остановились и попросили его разрешения сфотографироваться с ослом. Мальчик не понял их жестикуляцию, пошел к брату и сказал, что его хотели похитить. Потом жители собрались и несколько раз ударили [неслышащих]», — сказал «Клоопу» пресс-секретарь областной милиции Женишбек Аширбаев.

Милиция расследует происшествие и действия жителей села по статьям «Распространение ложной информации» и «Рукоприкладство».

Автор: Ыманбек Нурдинов

Редакторы: Рустам Халимов, Эльвира Акимова, Эльдияр Арыкбаев