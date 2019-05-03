Правозащитница Азиза Абдирасулова сообщила «Клоопу», что участников пикета задержали у дома правительства в обед 3 мая.
«Нам зачитали постановление суда о том, что суд запретил выходить на митинги до 11 мая. […] Почти всех забрали в отделение милиции», — сказала активистка.
Один из задержанных Замирбек Садыков сказал «Клоопу», что они вышли к дому правительства, чтобы получить разъяснения от чиновников о трансформации земель.
По его словам, участники пикета купили земли для строительства домов в Военно-Антоновке, которые не прошли трансформацию.
«Нам сказали, что правительство должно разработать законопроект [о трансформации на земли] и выставить на общественное обсуждение, а далее депутаты должны одобрить. Но правительство не сделало этого и тянет. Мы устали жить по квартирам», — пояснил мужчина.
Пресс-служба милиции Бишкека подтвердила «Клоопу» задержание жителей Военно-Антоновки.
«Первомайский райсуд ввел ограничение на проведение митингов на старой площади и площади Ала-Тоо […] 35 человек были доставлены в Первомайское отделение милиции. С ними была проведена профилактическая беседа», — сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
После беседы всех задержанных, кроме одной женщины, отпустили. Ее оштрафовали на три тысячи сомов за «неповиновению» милиционеру.