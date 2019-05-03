Один из задержанных Замирбек Садыков сказал «Клоопу», что они вышли к дому правительства, чтобы получить разъяснения от чиновников о трансформации земель.

По его словам, участники пикета купили земли для строительства домов в Военно-Антоновке, которые не прошли трансформацию.

«Нам сказали, что правительство должно разработать законопроект [о трансформации на земли] и выставить на общественное обсуждение, а далее депутаты должны одобрить. Но правительство не сделало этого и тянет. Мы устали жить по квартирам», — пояснил мужчина.

Пресс-служба милиции Бишкека подтвердила «Клоопу» задержание жителей Военно-Антоновки.

«Первомайский райсуд ввел ограничение на проведение митингов на старой площади и площади Ала-Тоо […] 35 человек были доставлены в Первомайское отделение милиции. С ними была проведена профилактическая беседа», — сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

После беседы всех задержанных, кроме одной женщины, отпустили. Ее оштрафовали на три тысячи сомов за «неповиновению» милиционеру.