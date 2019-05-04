Как хорошо сдать ОРТ

В конце мая выпускники школ сдают Общереспубликанское тестирование (ОРТ), результаты которого влияют на поступление в вузы страны. Прохождение и подготовка к тесту вызывает у многих школьников стресс и страх провала, потому что учителя и родители утверждают, что от результатов ОРТ зависит их будущая жизнь (хотя это не так).

«Клооп» собрал советы от обладателей золотых сертификатов, психологов и разработчиков ОРТ о том, как подготовиться к тесту.

Поймите логику и структуру теста

Для этого можно проходить пробные тесты, создав атмосферу реального экзамена: изолироваться от посторонних, засечь определенное время и приступить к выполнению заданий (их можно пройти онлайн или распечатать с сайта testing.kg).

Уделяя каждому разделу теста несколько часов в неделю, можно обнаружить пробелы в определенных предметах и заполнить их. Одна из обладательниц золотого сертификата Дина говорит, что таким способом подтянула свои пробелы в русском языке и успешно сдала тест.

Можно пойти на подготовительные курсы

Если вы не хотите готовиться к тесту самостоятельно, то существуют подготовительные курсы для сдачи ОРТ. Основатель Studylab Азамат Нуриддинов говорит, что они обучают школьников выстраивать логические связи в аналогиях, заменять сложные термины на более простые и объяснять математику на жизненных примерах.

По его словам, основная проблема школ в том, что там не учат понимать, а дают готовые алгоритмы решений задач.

Подобных курсов в стране достаточно много и их стоимость варьируется от 1500 до 8000 сомов в месяц. Однако центр тестирования, который разрабатывает ОРТ, объясняет, что ни одна коммерческая обучающая компания не сотрудничает с ними.

«Некоторые центры подготовки внушают своим клиентам ложную надежду, часто обещая им чудотворные результаты ОРТ по окончанию своих “курсов”, зачастую не имея, при этом, необходимого уровня компетентности и профессиональных преподавательских качеств», — предупреждает центр.

В центре советуют готовиться к тесту самостоятельно, но одного месяца для этого может быть недостаточно.

«Рассчитывайте на свои силы, пополняйте знания из разных источников, развивайте аналитическое мышление, оттачивайте навыки чтения», — добавляют в центре тестирования. Не покупайте сборник по подготовке ОРТ — они были составлены несколько лет назад и содержат множество ошибок и опечаток

Не настраивайтесь на провал экзамена

Психолог Тынчтыкбек Бакытов советует не думать о возможности провала перед тестом. Не программируйте себя на неудачу.

Нужно настраивать себя на позитив перед экзаменом, ведь проектирование и настрой на лучший результат сулит успех.



Чтобы избавить себя от навязчивого страха, важен грамотный настрой. Мозг воспринимает наши собственные программы как инструкцию к действию. Если я переживаю, боюсь или ощущаю, что не сдам, то мозг принимает все за чистую монету.

Необходимо поставить перед собой конструктивную и реальную цель. Она должна быть позитивной, иметь конкретные временные рамки. Визуализируйте результат — представьте ситуацию с экзаменом в самом позитивном ключе.

За день до ОРТ не стоит судорожно зубрить, если не смог выучить за год, то за день это невозможно. Просто выспитесь!

Выпускники, успешно сдавшие тест, считают, что хороший сон поможет избавиться от стресса перед экзаменом. Нужно высыпаться, важно знать, что качественный сон — это лучшее средство для хорошего самочувствия, он снимет излишнюю тревожность. На самом экзамене вы почувствуете прилив сил и бодрость.

Перед тестом не стоит принимать успокоительные.

Как бы вы не волновались, не стоит глотать таблетки валерьянки. Специалисты напоминают, что прием успокоительных может рассеять ваше внимание, и замедлить умственную работу. Вместо этого выпейте воды.

Не лишними будут и дыхательные упражнения. Это лучший способ унять волнение. Такое простое упражнение — три глубоких вдоха и выдоха — позволит мозгу получать кислород и успокоиться. Отнеситесь к этому, как к обычной контрольной работе, не накручивайте себя.

Есть задания с подвохом

«Трудных заданий нет, но иногда попадаются абсурдные задания, из-за которых везде ищешь подвох», — говорит обладатель золотого сертификата Максим Сыразетдинов. Этим и отличается ОРТ от других тестов и экзаменов. Если решить задание получилось легко и быстро, непроизвольно думаешь, что где-то есть подвох. Стоит все перепроверить, если есть время, и идти дальше.

Что делать если провалил ОРТ?

Всегда нужно иметь запасной вариант — если не сдал в этом году, не отчаиваться и попробовать в следующем году. Также можно поступить в колледжи при университетах или пойти учиться в профессиональное училище.

Есть и такие вузы в которых не требуется ОРТ, но все это творческие направления, где важно уметь рисовать, петь и танцевать. Также есть возможность поступить в зарубежные вузы, где не будут смотреть на результаты ОРТ.

Стоит помнить, что тест не показатель вашего интеллекта. Все через него проходили, и если ребенок его провалил — на этом его жизнь не заканчивается.

Автор: Айдай Манаева

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