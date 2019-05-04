Оригинал материала опубликован на сайте Factcheck. Издание Factcheck исследовало, как тему разработки урановых месторождений на Иссык-Куле поднимали в социальных сетях и после чего именно она вызвала резонанс.

Две недели назад многие и не задумывались о том, что существует природный уран и обогащенный, не разбирались в законах о биосферной зоне и не распологали сведениями о количестве месторождений в КР. Сегодня же тема добычи урана на месторождении Кызыл-Омпол одна из самых актуальных в Кыргызстане. А большинство пользователей соцсетей стали чуть ли не экспертами в этой области.

В Бишкеке и на Иссык-Куле прошло несколько митингов, люди активно подписывают петицию за полный запрет добычи урана в КР. Вопрос неоднократно поднимался в стенах Жогорку Кенеша. Члены правительства не раз давали комментарии. В связи с народными волнениями работы по геологоразведке на месторождении приостановлены, депутаты дали поручение правительству разобраться в ситуации.

Мы же решили выяснить, кто или что стало катализатором процесса, и почему тема урана в соцсетях, в частности в Facebook стала самой популярной. Factcheck ответит на вопрос: когда и почему интернет-пользователи массово стали делиться публикациями о вреде урана, менять рамки на своих аватарках, подписывать петицию и агитировать за митинги?

Час X

Из разных источников стало известно, что массовому распространению темы урана в социальных сетях предшествовал не менее массовый вброс через приложение для обмена сообщениями WhatsApp. Кто этим занимался, определить практически невозможно из-за специфики мессенджера.

По свидетельству очевидцев, аудио и видео файлы в WhatsApp группы и в личные сообщения стали поступать 17 апреля. Активно распространялись видео с рейда местных жителей на место геологоразведки в районе Таш-Булак, которое было снято 4 апреля.

Получили их преимущественно так называемые опинион-мэйкеры (opinion-makers) или инфлюенсеры (influencers), то есть активные пользователи соцсетей с широкой аудиторией, способные повлиять на мнение своих подписчиков, или проще — лидерам общественного мнения. Последние активно делились видео в Facebook и других соцсетях.

«Вот такое видео пришло по добыче урана. Радиация от урана сильная. Если будут разрабатывать, то будут распространятся болезни, дети будут рождаться инвалидами. Мы потеряем озеро! Это тревожный звонок!» — пишет известная телеведущая и актриса Назира Айтбекова.

Правозащитница Рита Карасартова опубликовала пост 18 апреля — он уже набрал 279 лайков, 53 комментария и 917 перепостов.

За день до того, 17 апреля, один из участников акций протестов в Балыкчи экс-депутат городского кенеша Марата Акатова опубликовал почти аналогичное сообщение, но оно не имело столь широкого распространения и набрало всего 23 лайка, 1 комментарий и 11 репостов.

Ближе к вечеру 17 апреля публикации стали получать широкое распространение. Именно тогда многие пользователи соцсетей получили сообщения на WhatsApp.

Что именно получили интернет-пользователи?

Массовая рассылка началась ближе к вечеру 17 апреля. Кыргызстанцы, преимущественно бишкекчане и иссык-кульцы, получили аудиофайл. Мужской голос утверждает, что существует заговор властей и из социальных сетей удаляется вся информация о разработке урана на Иссык-Куле. После уже женский голос говорит: разработка урана будет сопровождаться радиацией и нанесет вред экономике региона, сравнивая последствия с месторождениями Каджи-Сай и Минкуш.

18 апреля известные блогеры, общественные деятели и политики активно деляться «своим мнением» о ситуации с ураном, выражают беспокойство, а в некоторых случая повторят слово в слово месседжы, распространяемые в аудио-сообщениях через WhatsApp. Волну 19 апреля подхватывают остальные пользователи соцсетей, в основном, с Facebook. Публикации с позицией против разработки урана на Иссык-Куле получают большую вовлеченность.

Хайп

Все выходные в соцсетях раскручивалась ситуация. Хотя обычно в субботу и воскресенье пользователи Facebook не столь активны, предпочитают политические и социальные вопросы не обсуждать. Однако в этот раз нетипичная активность наблюдалась сразу у нескольких пользователей. В те же дни в подборке рамок к фотографиям профиля на Facebook создали рамку «Уранга каршымын!» («Я против урана!»)

В понедельник, 21 апреля, волна протеста вылилась в предложения о проведении митингов, началось активное планирование дня и места проведения акции протеста.

На сайте change.org журналистка издания «Акипресс» Алена Хоменко создала петицию. На сегодняшний день он набрал уже более 30 тысяч подписей.

Не остались в стороне и различные общественные и политические объединения. 66 общественных организаций выступили против разработки урана. Присоединились и политики: Равшан Жээнбеков, которому не дали выступить на последующем митинге, первую публикацию сделал только 21 апреля, когда в интернет пространстве противников разработки месторождения было уже заметно больше.

Тогда же различные религиозные группы выразили готовность присоединиться к протестным акциям. В частности, за большинством пошла и запрещенная организация «Хизб-ут Тахрир» .

Позже присоединились различные полдитические силы, в том числе партии — СДПК и «Партия Зеленых». Основной накал страстей был до первого митинга, который состоялся в Бишкеке 26 апреля. В итоге вопрос перерос в политическую плоскость и вылился в законопроект о полном запрете добычи урана в Кыргызстане. Инициативу подхватили депутаты Жогорку Кенеша (Дастан Бекешев — предложил запретить добычу только на Иссык-Куле; Алмамбет Шыкмаматов, Алтынбек Сулайманов и Канат Керезбеков — выступают за полный запрет навсегда).

Тролль-команды

СДПК с Алмазбеком Атамбаевым заявила свою позицию на день позже – 22 апреля. В раскрутку темы подключились фейковые аккаунты, работающие на экс-президента.

Раскруткой темы занимались несколько фейковых аккаунтов, принадлежность их к той или иной команде идентифицировать не удалось. К примеру, некая Алия Борисова (в качестве профильной фотографии используется снимок японской модели) набрала 203 лайка, 82 комментария и 3862 репоста.

Не меньшее распространение получила публикация фейкового аккаунта Максима Санникова — более 2000 лайков, 744 комментария и 3889 перепостов.

Это сообщение фейкового аккаунта Санникова распространялось в группах через мессенджеры WhatsApp и Telegram. С 19 апреля все публикации этого профиля тольло об урановой теме. Хотя ранее он публиковал сообщения на различные темы, в частности есть пост в поддержку тяжело больного осужденного генерала Мурата Суталинова. Однако особой активности этот фейковый аккаунт до ситуации с ураном не проявлял.

До часа X

Стоит отметить, что недовольство гологоразведкой и последующей разработкой месторождения было и ранее. Но тогда одиночные «выкрики» в соцсетях остались незамеченными широкой общественностью. «Выстрелили» они только спустя год. Это касается и публикации экс-губернатора Иссык-Куля Эмильбека Каптагаева, он 29 января 2018 года разместил информацию под заголовком «SOS!!! SOS!!! SOS!!! Иссык-Куль в опасности!!!»

Спустя год новость об итогах проверки специальной межведомственной комиссией работ компании «ЮрАзия» на месторождении осталась незамеченной. Как пишет издание «Кактус» на встрече с членами комиссии и представителями компании местные жители выдвинули ряд требований, среди которых не было условий запретить геологоразведку. Это видео разместили в YouTube в январе 2019 года, а внимание оно привлекло оно только в конце апреля.

В Тонском районе в марте прошло несколько акций противников проведению работ на месторождении. 5 марта Азаттык сделал репортаж о разногласиях среди местного населения по вопросу разработки уранового месторождения.

А 26 и 29 марта вышло два материала один на turmush.kg, второй на телеканале НТС. Информационные сообщения и видео не имели большой вовлеченности в социальных сетях. К примеру видео на фейсбук странице «Азаттык» набрало 12 лайков и 2 комментария.

В интернете в социальных сетях противники разработки урана на Иссык-Куле имели относительно небольшую популярность. Посты публиковались и 23-24 марта и 1 апреля. Но больше 18 лайков не набирали.

Вывод:

«Урановый скандал» стал набирать обороты вечером 17 апреля при помощи массового вброса в мессенджер WhatsApp;

Пик раскрутки темы пришелся на выходные — 19-21 апреля;

С 17 по 26 апреля массовый вброс от лидеров общественного мнения повлиял на мнения интернет-пользователей и побудил их выйти на митинги;

Спад интереса к теме пошел после сообщения правительства об отзыве лицензии у компании и опубликовании в соцсетях соответствующего документа — 27 апреля;