Пресс-служба президента Сооронбая Жээнбекова распространила заявление главы государства о добыче урана в Кыргызстане. Президент утверждает, что в Кыргызстане не будет добычи урана, а для «подрастающих поколений» нужно сохранить «чистую, зеленую природу».

«Еще раз повторю, в Кызыл-Омполе не будет вестись добыча урана. Скажу откровенно, такой большой резонанс в обществе случился из-за равнодушного отношения Правительства к этому вопросу», — заявил президент. По его словам, «переполох и шумиха» могут негативно отразиться на туристической отрасли, а причин для беспокойства нет.

Президент сделал заявление на фоне скандала вокруг разработки урановых месторождений в Иссык-Кульской области. Жители региона протестовали против разработки, на акцию протеста вышли и в Бишкеке, а депутаты инициировали законопроекты против добычи урана на Иссык-Куле и в Кыргызстане.