Власти предлагают ввести сбор за загрязнение воздуха автомобилями

Парламент рекомендовал правительству установить плату за загрязнение воздуха автомобильными выхлопами и улучшить качество нефтепродуктов. Постановление парламента вынесено на общественное обсуждение.

Инициатор постановления — депутат Экмат Байкабаев. В документе парламент предлагает снимать плату за загрязнение окружающей среды автомобильными выхлопами — по расчету властей, при условной оплате в 0,5 сома выплаты принесут в кану 850 млн. сомов.

Правительству предлагают установить не меньше 100 стационарных постов мониторинга за загрязнением окружающей среды — на это нужно будет выделить деньги из бюджета. В справке-обосновании, ссылаясь на подобную российскую аппаратуру, пишут, что понадобится более 1,6 млрд. сомов.

Также парламент просит правительство предпринять действия по улучшению бензина и дизеля, поработать над переходом страны на газовые и электромобили, и разработать стратегию по сокращению загрязнения воздуха.

В справке-обосновании парламент сослался на статистические данные о загрязнении воздуха и его последствиях для здоровья.

«Воздействие загрязнения воздуха повышает риск заболевания человека такими заболеваниями, как рак легких, инсульт, порок сердца и хронический бронхит», — отметили в справке. В Бишкеке воздух особенно загрязнен и опасен для здоровья, а концентрация вредных веществ превышает все нормы.

В числе причин плохого воздуха упоминаются высокий уровень автомобилизации, устаревший парк автотранспорта и использование некачественных нефтепродуктов.

По мнению инициатора постановления, «правительством не проводится реальная работа по улучшению качества нефтепродуктов, использующихся автотранспортом», а отсутствие стратегии по сокращению загрязнения атмосферы мешает «полноценно исполнять законодательство» — следовать законам «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха».

Читать еще: