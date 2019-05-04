Фото: Petr Protsenko \ PFE \ RL

Сотни человек вышли на улицы крупных городов Казахстана на несанкционированные митинги 1 мая — они требовали провести честные выборы, скандировали, что дочь экс-президента Назарбаева Дарига — не их спикер, а его ставленник Касым-Жомарт Токаев — не их президент. Люди разного возраста и социального положения — от подростков до пенсионеров — были задержаны, судам над ними была посвящена первая неделя мая и, очевидно, суды продолжаться с 6 мая.

На первомайских митингах за «нарушение общественного порядка» только в Нур-Султане и Алматы были задержаны 80 человек, сами митинги — не разрешенные властями — прошли и в других городах страны, например, в Актобе, Караганде и Шымкенте.

К 3 маю суд оштрафовал и приговорил к аресту более 10 человек, дальше их число только увеличится. СМИ Казахстана пишут, что суды продлятся на второй неделе мая.

Минимальный арест, который получили участники несанкционированных протестов — пять суток. Такой срок получили участники мирного митинга на набережной Нур-Султана Алимжан Избасаров и Алтынбек Орынтайулы, они были обвинены в «неповиновении сотруднику органа».

Других посадили на 10 суток, а максимальный арест пока равен 15 суткам — такое наказание получил участник митинга в парке Алматы Ануар Аширалиев. Властям не понравились его выкрики — «Шал кет, мы богатая страна, а народ нищий!». Аширалиев не признает себя виновным.

Многих участников митингов оштрафовали на сумму от 20 месячных расчетных показателей до 40 — это сумма от 50 500 тенге до 101 000 тенге.

В чем обвиняют участников митингов? Кроме самого участия в неразрешенном властями митинге многих обвинили в неподчинении представителям власти, также на суде были озвучены такие претензии, как «допускал высказывания против органов власти».

Впрочем, для получения штрафа и задержания на пять, 10 или 15 суток даже не обязательно выходить на акцию протеста. В апреле за плакат на алматинском марафоне — с надписью «От правды не убежишь» активисты Асия Тулесова и Бейбарыс Толымбеков получили по 15 суток, а за освещение задержания этих активистов были оштрафованы трое операторов-документалистов, изначально пришедших для съемок марафона.

За плакат с цитатой Конституции над одной из трасс Алматы Романа Захарова обвинили в мелком хулиганстве и осудили на пять суток — а после пересмотрели решение суда и заменили арест на штраф.