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Одновременно в двух городах Казахстана сотни человек вышли на митинг с призывом провести честные выборы президента, а также требовали свободу слова.

Митинги начались в обед 1 мая и длились более трех часов. Один митинг проходил в Центральном парке Алматы, по данным радио «Азаттык», в нем участвовали около трехсот человек. Второй митинг начался у здания бывшего конгресс-холла в Нур-Султане.

«Предлагаю бойкотировать выборы. На них выиграет Токаев. Он потом передаст власть Дариге Назарбаевой или другому родственнику [Нурсултана Назарбаева]», — сказала одна из митингующих.

Другие участники скандировали «Нур-Султан – не моя столица», «У нас есть выбор», «Позор!», «Бойкот!» и «Свободу политзаключенным».

Собравшиеся также требовали освободить политзаключенных и обвинили власти в проведении «лживой политики».

На митинги приехали прокуроры, милиционеры и спецназ. Представитель прокуратуры в Нур-Султане попросил митингующих разойтись в течение часа, потому что акция протеста не была согласована с властями города. Власти Алматы попросили участников акции протеста разойтись по этим же причинам.

Митингующие отказались расходится и колонными шли по улицам Нур-Султана. Участники просили отпустить задержанных и скандировали «Народ есть власть». Во время митинга полицейские задержали только некоторых участников акции протеста.

Задержания после митинга

По информации «Азаттыка», полиция массово задерживала людей в Алматы после того, как участники начали выходить из Центрального парка.

Президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня. Это первые выборы президента после отставки Нурсултана Назарбаева, который бессменно руководил Казахстаном почти три десятилетия.

Ранее активисты Алматы развернули баннер со словами «От правды не убежишь #adilsailayushin #уменяестьвыбор». Их задержала милиция, и в тот же день суд приговорил двух активистов, Асию Тулесову и Бейбарыса Толымбекова, к 15 суткам заключения.

Позже казахстанца Романа Захарова оштрафовали за баннер с цитатой из Конституции: «Единственным источником госвласти является народ», который он разместил на мосту в Алматы.

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