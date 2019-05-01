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1 мая произошло два нападения на членов правозащитного движения «8/365», в которое входят феминистки и представители ЛГБТ-сообщества.
Первое нападение случилось днем, когда представители «8/365» собрались на пикник в районе стадиона «Сальмашевец» на западе Бишкека. По словам активистки Надиры Масюмовой, около 10-12 мужчин подъехали на минивэне и спросили ее «Где бить геев?»
«Мы подошли к милиционеру, чтобы спросить, будут ли они нас защищать, а они ничего не видели: ни машин, ни людей», — сказала она.
По словам Масюмовой, они решили уехать оттуда, чтобы избежать конфликта с «Кырк Чоро», но в это время один из мужчин попытался перекрыть им дорогу и бросился на капот автомобиля.
«Он загородил выезд, а потом отошел, чтобы взять камень. Милиция тоже это видела, но никакой реакции не было с их стороны», — сказала она.
Второе нападение произошло в районе парка Победы в южной части Бишкека — представители «Кырк Чоро» забросали активисток яйцами. «Милиция видела, но ничего не делала. Сейчас мы едем в РОВД, чтобы написать заявление», — сказала Масюмова.
Глава движения «Кырк Чоро» Замирбек Кочорбаев подтвердил «Клоопу», что в парке были 10-15 человек из его движения, но опроверг применение насилия.
«Ни камни, ни яйца [они] не кидали. Они поехали туда, чтобы посмотреть. Нам по WhatsApp информацию отправили, что ЛГБТ и феминистские группы организуют какое-то мероприятие. Мы такие пикники и вообще присутствие [ЛГБТ-людей] запрещаем в Кыргызстане», — заявил он.
«Кырк Чоро» «плевать на законы»
Кочорбаев также заявил, что его движению «плевать на юридические заключения и законы», и он допускает применение оружия в будущем против ЛГБТ-активистов.
«Мы считаем, что это нормально закидывать этих людей яйцами и камнями, и будем продолжать до конца. Может быть, какое-то оружие будем в дальнейшем применять», — заявил он.
Как понимает редакция «Клоопа», исполнение подобных угроз со стороны «Кырк Чоро» — незаконно и может привести к уголовной ответственности в отношении членов движения. Конституция и законы Кыргызстана в свою очередь не запрещают, а даже защищают проведение мирных собраний.
Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев заявил, что участников «Кырк Чоро» могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы применения насилия, а за закидывание яйцами оштрафовать за мелкое хулиганство.
В ответ на нападение и угрозы о применении оружия пресс-служба ГУВД Бишкека заявила, что начато досудебное расследование.
Ранее в милиции утверждали, что «не зафиксировали ни одного факта правонарушения, а также не было зафиксировано каких-либо противоправных действий» во время провокаций со стороны «Кырк Чоро».