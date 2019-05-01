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1 мая произошло два нападения на членов правозащитного движения «8/365», в которое входят феминистки и представители ЛГБТ-сообщества.

Первое нападение случилось днем, когда представители «8/365» собрались на пикник в районе стадиона «Сальмашевец» на западе Бишкека. По словам активистки Надиры Масюмовой, около 10-12 мужчин подъехали на минивэне и спросили ее «Где бить геев?»

«Мы подошли к милиционеру, чтобы спросить, будут ли они нас защищать, а они ничего не видели: ни машин, ни людей», — сказала она.

По словам Масюмовой, они решили уехать оттуда, чтобы избежать конфликта с «Кырк Чоро», но в это время один из мужчин попытался перекрыть им дорогу и бросился на капот автомобиля.

«Он загородил выезд, а потом отошел, чтобы взять камень. Милиция тоже это видела, но никакой реакции не было с их стороны», — сказала она.