Слева Искендер Матраимов и по центру его брат Райымбек на спортивном турнире в Кара-Суу

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов заявил, что депутаты парламента и высокопоставленные чиновники ежегодно посещают турниры, которые проводит его семья в честь отца.

«Проводим турниры по минифутболу и волейболу среди айыл окмоту. […] С каждым годом отношения между депутатами становятся все ближе. Я сам лично пригласил их. Они приняли мое приглашение и приехали. Но при чем здесь отношение к моему брату? Думаю, в этом нет никакой трагедии. Нужно все правильно воспринимать», — сказал Искендер Матраимов «Азаттыку».

В Карасуйском районе Ошской области 1 мая прошел спортивный турнир, посвященный Исмаилу Матраимову. Призовой фонд турнира составил 1 млн сомов.

Среди приглашенных гостей были первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, спикер парламента Дастанбек Джумабеков, а также депутаты: Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, Канат Исаев, Улан Примов, Тазабек Икрамов, Алмамбет Шыкмаматов, Абдывахап Нурбаев и другие.

Влияние Матраимовых

Семья Матраимовых — одна из самых влиятельных на юге Кыргызстана. Бывший президент Алмазбек Атамбаев намекал на то, что один из братьев Матраимовых финансировал предвыборную кампанию нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.

Депутат Искендер Матраимов — самый старший в своей семье. Его брат Тилек Матраимов возглавляет Кара-Суйский район. Еще один брат Ислам Матраимов возглавляет управление внутренних расследований в финансовой полиции.

Но самый известный среди братьев Матраимовых — Райымбек, известный как Раим-миллион. Он был начальником таможни «Ош», а позже стал заместителем главы Таможенной службы.

С этого поста его уволил экс-премьер-министр Сапар Исаков по просьбе бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Матраимов оспорил решение правительства в суде, и суд распорядился восстановить его в должности.

Финпол проверяет имущество Райыма Матраимова уже в течение четырех месяцев. В декабре журналисты передали президенту Сооронбаю Жээнбекову результаты своего расследования о том, что Матраимов и его семья владеют дорогими домами и землей, хотя работают на госслужбе.

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