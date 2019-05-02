Пленарное заседание 2 мая собрало с утра только около 20 депутатов из 120. Однако при этом на электронном табло указано, что регистрацию прошли 110 народных избранников.

Пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу сказал в интервью «Азаттыку», что с утра по четвергам зал обычно полупустой, потому что депутаты обсуждают социальные вопросы. По его словам, они озвучивают свой вопрос представителям правительства, а после этого могут выйти из зала.

«Скоро начнется обсуждение вопроса разработки урановых месторождений. Тогда депутаты будут в полном составе», — сказал он.

Парламентарии собираются на пленарные заседания по средам и четвергам, но их посещаемость неоднократно критиковалась общественностью.

Многие депутаты пропускают заседания, но при этом в протоколе зафиксировано, что они были на заседании и голосовали по обсуждаемым законопроектам. Это происходит потому, что депутаты могут написать доверенность, чтобы за них проголосовал помощник или другой нардеп.

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