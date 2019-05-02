Митингующие в Караколе. Фото: издание «Турмуш»

Около 50 активистов вышли на митинг на главный стадион в городе Караколе, протестуя против добычи урана в области и по всей стране. Они требуют полностью прекратить добычу сырья и объявить мораторий на разработку месторождений.

Митингующие считают, что добыча урана может привести к запрету экспорта фруктов и овощей из области. Они опасаются, что добыча урана отразится и на мигрантах, которые выезжают из Кыргызстана — принимающие страны могут отказаться их впускать, сославшись на то, что они приехали из зоны радиации.

«Все выступают против добычи урана. То, что говорят, что приостановили добычу урана — это просто слова. Нам нужны гарантии. Нужно полностью запретить добычу урана. Без урана можно развивать страну — чистым воздухом и органической продукцией», — сказала соорганизатор митинга Банура Абдиева.

С конца апреля в Кыргызстане проходят акции протеста против добычи урана в стране. Несколько митингов прошло в Иссык-Кульской области, где компания «ЮрАзия в Кыргызстане» завершила геологоразведку на месторождении Таш-Булак и уже собиралась начать добычу урана.

Также активисты провели несколько митингов в Бишкеке. Онлайн-петиция, запущенная противниками добычи урана, собрала более 30 тысяч подписей.

На фоне протестов власти заявили об отзыве лицензии у компании «ЮрАзия в Кыргызстане» на разведку уранового месторождения. Однако спустя несколько дней стало известно, что правительство лишь приостановило ее действие.

Одновременно с этим депутаты парламента инициировали два законопроекта по мораторию на добычу урана. Один из них предусматривает мораторий на добычу урана по всей стране до 2070 года, а другой устанавливает запрет на 20 лет и ограничивается только Иссык-Кульской областью.