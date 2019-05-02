Задержание казахстанца в Алматы. Фото: Петр Троценко / RFE / RL

Пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана сообщила, что полиция задержала 80 демонстрантов в Нур-Султане и Алматы за «нарушение общественного порядка».

По сообщению казахского МВД, участникам митингов дали возможность «свободно и открыто выразить свою общественную позицию и мнение».

«Однако в городах Нур-Султан и Алматы отдельные из собравшихся вели себя агрессивно, допускали выкрики лозунгов запрещенной экстремистской организации “ДВК”, нарушали общественный порядок», — говорится в сообщении министерства.

«ДВК» — это движение «Демократический выбор Казахстана», созданное в 2017 году бывшим банкиром и оппозиционером Мухтаром Аблязовым. Сейчас он живет за границей. В 2018 году власти Казахстана объявили «ДВК» экстремистской организацией.

Акции протестов прошли 1 мая в Нур-Султане, Алматы, Семее, Караганде и Актобе. Сотни человек вышли на митинг с призывом провести честные выборы президента.

Казахстанцы на митинге в Центральном парке Алматы. Фото: Манас Кайыртай / RFE / RL

Часть митингующих предлагали бойкотировать выборы президента, которые пройдут в Казахстане 9 июня. Демонстранты утверждали, что их голоса могут не учесть во время выборов.

На митинги приехали прокуроры, милиционеры и спецназ. Они просили митингующих разойтись, потому что акции протестов не были согласованы с властями.

Протесты в Казахстане проходят на фоне подготовки к президентским выборам, которые пройдут 9 июня.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который руководил своей страной почти три десятилетия, объявил о своей отставке 19 марта, а его занял спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Назарбаев возглавил Совет безопасности Казахстана, а его дочь Дарига Назарбаева стала главой сената страны. Партия «Нур Отан» выдвинула кандидатом на пост президента Касыма-Жомарта Токаева.