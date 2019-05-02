Президент России Владимир Путин подписал закон 1 мая. Он вступит в силу с 1 ноября 2019 года, но отдельные его пункты начнут действовать позже — лишь в 2021 году.

Закон об изоляции интернета в России разработали с целью защиты российского сегмента сети от внешних угроз. Например, если кто-то пригрозит ограничить или отключить российский интернет извне, то Роскомнадзор сможет взять управление трафиком внутри страны и продолжить работу в изоляции.



Вместе с этим, правительство России еще не утвердило список потенциальных угроз, из-за которых власти смогут взять под управление интернет в стране.

«Медуза» сообщила, что в российских доменных зонах зарегистрированы около шести млн сайтов — менее 2 процентов от общего количества доменных имен. Аудитория российского интернета составляет около 90 млн человек, тогда как всего сетью в мире пользуются почти четыре млрд пользователей.

Отразится ли принятие закона на Кыргызстане?

Теоретически кыргызский сегмент интернета может пострадать от изоляции интернета в России, потому что большая часть трафика поступает в Кыргызстан именно оттуда.

Председатель ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев сообщил «Клоопу», что его обеспокоило принятие закона. По его мнению, для Кыргызстана это ничего хорошего не сулит.

«Есть угроза, что у нас будет ограничен доступ к всемирным сайтам. [Власти России] говорят, что технически они продублируют IP-адреса и доменные имена, и мол, в зоне .ru все будет работать. Но на самом деле, нам могут отрубить международный доступ, потому что он идет через Россию, а также закрыть доступ к внутреннему российскому сегменту», — сказал он.

Однако Куренкеев добавил, что в этом случае также многое зависит от того, в каких условиях будет приняты меры по изоляции. «Есть альтернатива в виде китайского интернета, но там свои ограничения и интернет будет медленный», — сказал он.

«Скорость интернета однозначно снизится, потому что будут стоять дополнительные фильтры на контент, а по поводу цены сейчас сказать сложно. Сейчас она хорошая, но может измениться», — добавил он.

По словам Куренкеева, сейчас властям Кыргызстана необходимо принять меры, чтобы в стране была возможность получения интернета не только из России и Китая, но и из других стран.