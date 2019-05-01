Мероприятие, посвященное Исмаилу Матраимову — отцу депутата Искендера Матраимова, бывшего замглавы таможни Райыма Матраимова и акима Кара-Суйского района Тилека Матраимова прошло 1 мая в Кара-Суйском районе. Призовой фонд турнира составил 1 млн сомов. Семья Матраимовых — одна из самых влиятельных на юге Кыргызстана.

Среди приглашенных гостей были первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, спикер парламента Дастанбек Джумабеков, а также депутаты Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, Канат Исаев, Улан Примов, Тазабек Икрамов, Алмамбет Шыкмаматов, Абдывахап Нурбаев и другие.

Редакция «Клоопа» связалась с некоторыми народными избранниками и узнала, почему они приехали на мероприятие в честь отца Матраимовых.

Тазабек Икрамов: «Нас пригласил Искендер Матраимов. Я не знаю, кого [еще] приглашали, но те у кого было свободное время, вот они приехали. Конечно, эта [поездка] за свой счет, государство не оплатит же. Сейчас едим на турнир депутата Торобая Зулпукарова по борьбе».

Абдывахап Нурбаев: «Да, нас пригласил наш коллега Искендер Матраимов. Мы съездили [в Кара-Суу]. Конечно, мы сами платили на проезд, нам не платят же. Сегодня обратно вернемся».

Улан Примов: «Нас пригласил коллега Искендер Матраимов. Я сам платил на проезд».

Журналистам «Клоопа» не удалось связаться напрямую со спикером Дастанбеком Джумабековым, но за него ответила его пресс-секретарь Эльвира Темир кызы.

«Выходной же. Туда пригласили [Джумабекова] и он поехал. Эта частная поездка», — сказала она.

Аким Кара-Суйского района и брат Искендера и Райыма Матраимовых Тилек сообщил «Клоопу», что на мероприятие пришли более 15 тысяч человек.

«Этот турнир в честь отца. Мы проводим [турниры] по футболу, по волейболу уже более восьми лет […] Пришли все руководители: спикер, первый вице-премьер, около 30 депутатов, руководители областей, акимы. Всех не буду называть поименно. Мероприятие началось вчера утром, а сегодня уже закончится», — сказал Матраимов.