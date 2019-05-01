Дом, который требует снести Госэкотехинспекция. Фото: Kloop.kg

Межрайонный суд Бишкека 12 марта обязал строительную компанию «Элит Хаус» снести два «незаконно возведенных» девятиэтажных дома в южной части Бишкека.

В суд обратилась Госэкотехинспекция с иском о сносе построек — ведомство утверждает, что компания «начала строительство без разрешительных документов».

Госэкотехинспекция решила пойти в суд, после того, как обнаружила нарушения при строительстве и запросила у компании документы на строительство объекта.

Однако, по данным ведомства, компания не предоставила эти документы.

Директора компании Тимура Файзиева оштрафовали на 100 тысяч сомов, а строительство объекта приостановили.

В компании «Элит Хаус» заявили, что информация Госэкотехинспекции о незаконном строительстве «не соответствует действительности».

Файзиев заявил, что компания уже оспорила решение Межрайонного суда и спор между компанией и ведомством продолжается.

«Вероятность того, что дом снесут равна 0,0001%. […] В Кыргызстане, к сожалению, такая ситуация в документальных аспектах. Где-то бумажку по воде недополучил, и тебе говорят: “Ты не законный, самовольный застройщик”», — сказал Файзиев в прямом эфире в фейсбуке.

Он считает, что Госэкотехинспекция нарушает закон, распространяя информацию о якобы незаконном строительстве, не дождавшись окончательного решения суда.

Строительная компания «Элит Хаус» начала работать в 2013 году. За это время компания построила четыре многоэтажных дома, еще четыре здания на стадии возведения.