Кара-Суу: На встрече с акимом Матраимовым критиковавших местные власти жителей выводили из зала

Встреча жителей Кара-Суу с Тилеком Матраимовым произошла еще 30 марта, а в апреле в свободном доступе появилось видео, на котором местным жителям не дают озвучить критику в адрес властей села и района.

Кроме Тилека Матраимова на встрече якобы должны были присутствовать депутаты Искендер Матраимов и Нурбек Алимбеков, но они не пришли на мероприятие. Собрание должно было пройти в формате вопрос-ответ, но если житель озвучивал критику, у него отбирали микрофон и выводили из зала.

Ранее, 20 марта, жители района требовали отставки главы села Эрмата Исмаилова и акима Тилека Матраимова.

«Если мы заходим к айыл окмоту с личными делами, они сидят как ханы. Так как они считаются слугами народа, они должны служить народу как слуги, а не относится как хан», — говорит сельчанин Элдияр Жанибеков. Местные жители утверждают, что сельсовет выдает по нескольку земельных участков богатым людям, а бедные участков не получают.

Эрмата Исмаилова и секретаря Радахан Самиеву действительно обвиняли в незаконной продаже участка и возбуждали уголовное дело, но местный райсуд оправдал главу сельсовета и оштрафовал секретаря 100 000 сомов.

Автор: Ыманбек Папан