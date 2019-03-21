Жители Кара-Суйского района требуют отставки акима — брата Раима-миллиона

Митингующие за отставку Тилека Матраимова. Фото: Ыманбек Нурдинов / Kloop.kg Около 15 жителей сельского округа Папан Кара-Суйского района Ошской области потребовали на митинге отставки акима Тилека Матраимова. Протесты начались после того, как округ возглавил чиновник, которого ранее обвинили в «незаконной продаже земель». Сам Матраимов утверждает, что никого в должности не восстанавливал. Митинг прошел 20 марта. Жители округа Папан обратились к премьер-министру Кыргызстана Мухаммедкалыю Абылгазиеву и попросили его приехать. Абылгазиев находится с визитом в Ошской области. Несмотря на то, что протестующие прождали у администрации пять часов, встретиться с премьер-министром им не удалось. Вместо этого милиционеры призвали их разойтись. «Пусть уйдет в отставку аким Кара-Суйского района Тилек Матраимов, который поддерживает коррупционеров и тех, кто продает земли», — требовали жители.

Их недовольство вызвано тем, что глава района Тилек Матраимов якобы восстановил в должности главу Папанского айыл окмоту Эрматбека Исмаилова. В конце 2018 года против Исмаилова возбудили дело из-за незаконной продажи земель. Но наказания чиновник так и не получил — по статье «Служебный подлог» его оправдали, а по статье «Халатность» истек срок давности.

Сам Матраимов сообщил «Клоопу», что не восстанавливал Исмаилова в должности.

«После того, как на него возбудили дело, по решению суда я отстранил его от должности. […] Он выиграл районный суд, потом и областной. Но на работу он не вышел еще. Он может восстановиться в должности только через суд», — заявил Матраимов.

Однако Эрматбек Исмаилов сообщил «Клоопу», что уже вернулся на должность главы округа. По его словам, районный и областный суд оправдали его, и по закону он должен был выйти на работу.

«В понедельник я вышел на работу, сегодня выхожу на больничный», — сказал Исмаилов.

Юрист «Прецедента» Замир Жоошев сообщил «Клоопу», что осужденный по статье «Халатность» Исмаилов по закону не может вернуться на прежнюю должность и аким должен его уволить.

Местные жители и раньше митинговали против Исмаилова — в 2017 году его избрали на должность главы айыл окмоту в третий раз. За время пребывания Исмаилова на посту главы округа его неоднократно обвиняли в «незаконной продаже земель».

Братья Матраимовы во власти

Тилек Матраимов стал акимом Кара-Суйского района в феврале 2012 года, несмотря на заявления депутатов о давлении со стороны его родственников.

У Матраимова большая семья и трое его братьев занимают высокие посты. Самый старший брат Тилека — Искендер Матраимов — депутат парламента. Еще один брат Ислам Матраимов возглавляет управление внутренних расследований в финансовой полиции.

Другой брат Матраимова — Райымбек Матраимов — раньше был зампредседателя таможни, но его оттуда уволил экс-премьер-министр Сапар Исаков по просьбе бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Однако Матраимов оспорил решение правительства в суде, и суд распорядился восстановить его в должности.

Автор: Ыманбек Нурдинов