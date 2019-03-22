Визит Путина в Кыргызстан: Россия вновь проведет миграционную амнистию для кыргызстанцев

Посольство Кыргызстана в России сообщило, что кыргызстанцы, которые так или иначе нарушили правила миграционного режима, смогут беспрепятственно выехать из страны до 22 апреля. Им можно вернуться в Россию в любое время и их не привлекут к административной ответственности. Такое решение принято на фоне предстоящего визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан, который состоится 28 марта.

Это не первая миграционная амнистия, которую проводят российские власти. Всего в России трудятся около 800 тысяч кыргызстанцев. В 2018 году мигранты перевели в Кыргызстан около 2,6 млрд долларов, 98% этой суммы отправили из России.

