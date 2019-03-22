Якутский горсуд арестовал еще двоих кыргызстанцев по делу об изнасиловании женщины

Мужчины останутся под арестом до 17 мая. Следователи считают, что подозреваемый в изнасиловании привез женщину именно к ним в автомастерскую. Все трое арестованных — кыргызстанцы.

Председатель регионального объединения «Общероссийский кыргызский конгресс по Якутии» Джазбек Бекболиев сообщил изданию Znak.com, что ему удалось встретиться с подозреваемым в изнасиловании.

«Он молодой парень, год назад приехал в Якутию. Работал днем на стройке, а вечером подрабатывал таксистом. Двое других подозреваемых — его друзья, им 24-25 лет, все из Кыргызстана», — сказал Бекболиев.

Волнения в Якутске начались 17 марта, после того как полиция задержала кыргызстанца, подозреваемого в изнасиловании местной жительницы. Вскоре после этого в городе прошел многотысячный митинг, а власти начали проверки среди мигрантов. После проверки 600 объектов, где работают мигранты, миграционная служба решила депортировать восемь человек за нарушения.

В Якутск срочно приехала кыргызская делегация, которая встретилась с местными властями. Ситуация находится под контролем полиции, но из-за «антимигрантских митингов» многие кыргызстанцы все еще опасаются выходить на работу по соображениям безопасности.

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