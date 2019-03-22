Власти хотят запустить «Безопасный город» по всему Кыргызстану до конца 2019 года

Об этом сообщил замглавы Госкомитета информационных технологий и связи (ГКИТиС) Кубаныч Шатемиров. Всего на дорогах страны появятся около 270 камер и около 40 передвижных мобильных комплексов.

По словам Шатемирова, на запуск второй стадии «Безопасного города» подрядчику понадобится около $24 млн, но эта сумма не окончательна.

«За основу мы брали стоимость оборудования из открытых источников, а также прокладку коммуникаций. Суммарные вложения для первичного запуска составят 24 миллиона 77 тысяч [долларов] […] В ходе конкурса сумма будет снижена, как и при реализации первого этапа», — сказал Шатемиров.

В ГКИТиС считают, что после запуска второй стадии в бюджет поступит около 20 млрд сомов за 5 лет.

Камеры для фиксации нарушений

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» повысится безопасность кыргызстанцев, а часть государственных услуг можно будет получать онлайн.

В сентябре 2018 года тендер на установку камер выиграл российский концерн «Вега». В Бишкеке камеры фиксируют нарушения ПДД на 10 перекрестках и на междугородних трассах. Они фиксируют семь видов нарушений ПДД.

Еще в Чуйской области работают 20 передвижных аппаратно-программных комплексов (АПК), которые фиксируют два вида нарушений ПДД — превышение скорости и пересечение двойной сплошной линии. Время и локацию передвижных АПК определяет ГУОБДД.

Штраф за нарушение можно оплатить в отделениях почты, в банках в течение месяца после получения квитанции