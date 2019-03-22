Политик Талгарбеков потребует с экс-президента Атамбаева 17 млн сомов

Лидер движения «Народный парламент» Бекболот Талгарбеков подаст в суд на экс-президента Алмазбека Атамбаева и потребует 17 млн сомов компенсации. Когда Атамбаев был президентом, Талгарбекова осудили на 14 лет по обвинению в попытке захвата власти. Он вышел на свободу спустя три года.

Талгарбеков сказал «Клоопу», что оценил моральный ущерб в 17 млн, потому что в 2016 году гособвинение требовало посадить его на 17 лет. Его итоговое наказание снизили до 14 лет лишения свободы. Талгарбеков планирует подать иск на Атамбаева на следующей неделе.

«Атамбаев и раньше, и в недавнем интервью телеканалу “Апрель” обвинял меня в том, что я сделаю государственный переворот […] все это не соответствует действительности», — сказал он.

Политик также намерен судиться и с газетой «Дело №», а также потребовать публичных извинений от телеканала КТРК. Талгарбеков считает, что газета и телеканал «распространяли сведения, порочащие его честь и достоинство».

Талгарбекова освободили 9 марта, он вышел на свободу условно-досрочно — его оправдали по статье «Насильственный захват власти», но оставили обвинение по статье «Возбуждение национальной вражды».

Сейчас Алмазбек Атамбаев возглавляет СДПК. На момент публикации материала «Клоопу» не удалось связаться с пресс-секретарем партии Кундуз Джолдубаевой.

Кто такой Талгарбеков?

Бекболот Талгарбеков — один из основателей объединения «Народный парламент», которое было образовано в 2016 году. Движение выступало за отставку Алмазбека Атамбаева, который тогда был президентом. Сам Атамбаев обвинял участников «Народного парламента» «в связи с иностранными генералами».

Талгарбекова и других участников движения задержали в 2016 году, после того, как в интернете распространились телефонные записи, где они якобы обсуждают захват власти через митинги. В результате Талгарбеков и другие участники движения получили разные сроки — от пяти лет условно до 14 лет лишения свободы.