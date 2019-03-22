ГКНБ: Бабанова привлекут к ответственности, если он вернется Кыргызстан

Госкомитет нацбезопасности заявил, что бизнесмена и основателя партии «Республика» Омурбека Бабанова привлекут к ответственности при возвращении в Кыргызстан.

Бабанов находится за пределами страны с того момента, как против него возбудили несколько уголовных дел после поражения на президентских выборах 2017 года.

О своем возвращении Бабанов намекнул в своем поздравлении с Ноорузом 21 марта. Его ближайший соратник и лидер партии «Республика — Ата-Журт» Руслан Казакбаев подтвердил «Клоопу», что Бабанов планирует вернуться в Кыргызстан «в самое ближайшее время».

Новость о возвращении Бабанова в Кыргызстан появилась на фоне конфликта между бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым (при котором были возбуждены дела) и действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым.

С начала ссоры президентов весной 2018 года в Кыргызстане стали пересматривать дела осужденных политиков, против которых возбудили дела во времена Атамбаева. По словам Казакбаева, контекст заявления Бабанова «абсолютно никакого отношения не имеет [к ссоре политиков]».

Президентские амбиции Бабанова

Омурбек Бабанов был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах в 2017 году. Тогда он набрал 33 процента голосов и занял второе место. Бабанов признал свое поражение и поздравил Жээнбекова с победой.

Вскоре после выборов против Бабанова возбудили несколько уголовных дел: по первому делу его подозревали в подготовке к захвату власти, а по второму — в разжигании межнациональной розни.

Бизнесмен назвал обвинения в свой адрес «абсурдом» и «произволом со стороны правоохранительных органов». Бабанов покинул Кыргызстан в ноябре 2017 года, а спустя месяц он объявил об уходе из политики.

Сам Бабанов долгое время возглавлял вторую по величине партию в стране — «Республику — Ата-Журт» — и с 2011 по 2012 годы был премьер-министром Кыргызстана.