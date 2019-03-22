Чтобы получить высокооплачиваемую должность, мало закончить университет. Образование не ограничивается посещением уроков или лекций.

К счастью, студенты могут учиться и саморазвиваться не только в университете. Некоторые читают книги, другие предпочитают уроки на YouTube, но иногда очень сложно найти действительно качественные ресурсы, на которых можно узнать нечто новое.

Но одна из самых популярных онлайн-платформ для самообучения coursera.org предлагает бесплатно прослушать лекции от профессоров из лучших университетов мира. Для этого пользователю достаточно пройти регистрацию на сайте.