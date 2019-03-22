Чтобы получить высокооплачиваемую должность, мало закончить университет. Образование не ограничивается посещением уроков или лекций.
К счастью, студенты могут учиться и саморазвиваться не только в университете. Некоторые читают книги, другие предпочитают уроки на YouTube, но иногда очень сложно найти действительно качественные ресурсы, на которых можно узнать нечто новое.
Но одна из самых популярных онлайн-платформ для самообучения coursera.org предлагает бесплатно прослушать лекции от профессоров из лучших университетов мира. Для этого пользователю достаточно пройти регистрацию на сайте.
На сайте есть курсы, которые ведут профессоры из Принстона, Йеля, Дьюка и других крутых вузов. А еще тут размещают лекции от Google, Intel и Amazon.
Редакция «Клоопа» создала список курсов от топовых вузов по версии мирового рейтинга университетов. Лекции из списка на английском языке, но с русскими субтитрами.
Важно: Почти все лекции на coursera на английском языке, но там можно найти учебный материал с русскими субтитрами. Некоторых лекций станут доступны на следующий день после регистрации на курс.
• «Основы питания и здоровья» — Стэнфордский университет
Хотите больше знать о правильном питании и о снижении риска заболевания сахарным диабетом? А ещё о том, что значат сложные буквенные сочетания на упаковке продуктов? Тогда вам нужен курс профессора медицинского факультета Майи Адам.
Длительность: 5 недель
Начало курса: 8 апреля
• «Финансовое и бизнес-моделирование» — Пенсильванский университет
Если вы увлекаетесь бизнесом или финансами, то обратите внимание на курс от Пенсильванского университета. Вы сможете больше узнать о том, как правильно создавать бизнес-проекты, а также о рисках при запуске стартапов. Авторы курса рекомендуют ученикам иметь базовые знания в Excel и Google Sheets.
Длительность: 2 месяца
Дата начала: открытая дата (курс станет доступен на следующий день после регистрации)
• «Игрофикация» — Пенсильванский университет
Компьютерные игры все плотнее входят в повседневную жизнь. Теперь в них играют не только подростки, но и взрослые. Некоторые крупные компании используют это в свою пользу, применяя систему бонусов из компьютерных игр для увеличения продаж и мотивирования сотрудников. Также методы из игр часто используют во многих программах для похудения и ведения здорового образа жизни.
Длительность: приблизительно 29 часов
Дата начала: открытая дата (курс станет доступен на следующий день после регистрации)
• «Успешное ведение переговоров: необходимые стратегии и навыки» — Мичиганский университет
Благодаря этому курсу вы поймете, как правильно подготовиться и вести переговоры и с помощью психологических приемов успешно заключить контракт. Об этом расскажет профессор Мичиганского университета Джордж Сидел.
Длительность: 7 недель
Дата начала: 25 марта
• «Как вдохновлять и мотивировать людей» — Мичиганский университет
Некоторые начинающие руководители сталкиваются с трудностями при управлении коллективом, а также не знают, как эффективно решать проблемы команды. Как в нужный момент смотивировать сотрудников, а также повысить продуктивность команды? Об этом вам расскажет профессор Мичиганского университета Скотт Дерю.
Длительность: 4 недели
Дата начала: 25 марта
• «Геймдизайн: графика и концепция» — Калифорнийский университет искусства
Любите видеоигры, но не знаете, как их создают? Сотрудники калифорнийского университета искусств расскажут вам о базовых навыках для написания сценария, развития персонажей и увлекательного геймплея.
Длительность: не указана
Дата начала: открытая дата (курс станет доступным на следующий день после регистрации).
Авторы: Айжана Кубанычбекова, Анастасия Шевченко
Редактор: Айдай Эркебаева