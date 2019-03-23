«Когда приходил новый фильм, мы все свое искусство снимали, смывали с полотен из шланга в канализацию, сушили, потом грунтовали специальным клеем, смешанным с мелом, и рисовали новую афишу. Полотна в кинотеатре были многоразовые», — рассказывает художник Юрий Брейво.

Он уже 20 лет не рисует афиши для кинотеатра, но бережно хранит старые фотографии, которые у него сохранились с тех времен. Неизвестно, сколько тонн гуаши ушло у него за те семь лет, что он работал в «Ала-Тоо» — в одном из старейших кинотеатров Бишкека.

Аптечный ковбой

Брейво создал больше тысячи полотен размером два на три квадратных метра. Рисовать приходилось много — все фильмы уже и не вспомнить. Но одну из последних афиш он помнит отчетливо — к фильму «Титаник».

«”Титаник” крутили месяца полтора. […] За время проката какие-то иностранцы хотели афишу к этому фильму купить, за доллары!» — смеется Брейво, ребячески удивляясь, что кому-то взбрело в голову купить афишу. Художник не понимает, как покупатели собирались ее вывозить из Кыргызстана — даже если скрутить ее в рулон, она была бы минимум два метра в длину. Но афиша — собственность кинотеатра, и продать ее художник не мог.

Яростный кулак

Раньше к фильмам в кинотеатры приходили только плакаты актеров — это было не зрелищно и не привлекало людей идти в кино. А рукотворные афиши были своего рода визитной карточкой кинотеатров — в каждом из них был свой художник, и они соперничали между собой.

В основном постеры к фильмам рисовали студенты, например, Брейво пришел в кинотеатр «Ала-Тоо» в 1991 году на практику после окончания художественно-прикладного училища. Зарисовки художники делали при просмотре фильма в кинотеатре, а после, отталкиваясь от главных сцен и фото актеров, создавали афиши.



«Сначала, конечно, не получалось. Афишу для каждого фильма нужно было нарисовать за полтора-два дня, но мы с напарником справлялись. Были, конечно, где-то непонятные моменты по сюжету, поэтому приходилось что-то уже домысливать», — рассказывает Брейво.

Фото: Дастан Умотбай уулу \Kloop.kg

Иногда киномеханики вырезали из пленки кадр из необходимой художникам сцены и при помощи проектора накладывали на полотно. Художники обводили изображение краской — это ускоряло процесс работы.

Все плакаты сопровождались текстом, иногда с ошибками или неверным переводом названий, но зрители не жаловались: «Фантастический, зрелищный фильм», «Новый фантастический захватывающий зрелищный суперфильм», «Новая развлекательная смехоуморительная кинокомедия» или «Новая развлекательная искрометная кинокомедия».

В конце 90-х афиши исчезли — кинотеатры не могли платить художникам, потому что в кризис зрители стали смотреть фильмы в видеосалонах, где стоимость билета была намного ниже. А когда кинотеатры снова стали востребованными, места для художников в них не нашлось — нанимать профессионального художника для афиш дорого, да и зрителям больше нравится цифровая печать на баннерах.

Афиши Юрия Брейво:

Парни побоку Рэмбо Ты у меня одна Не хочу жениться Горечь искушения Глубинная звезда Кара небесная Жестокий инстинкт Леон Конец света Дельта Венеры Состояние сердца Сделано в Америке Игра на выживание Соль на нашей коже Мусульманин

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