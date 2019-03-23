Вы любите книги и читаете их почти каждый день? «Клооп» собрал для вас шесть мест, где будет интересно книгоманам.

Почитать книгу в центре Бишкека

Фото: Kloop.kg

На бульваре Эркиндик в центре Бишкека стоят маленькие красные домики с книжками внутри — специально для книгочеев, которые любят читать на свежем воздухе. Эти домики — проект сообщества «Рид Бишкек», участники которого хотели популяризировать чтение среди молодежи. Домики с книгами создали для бесплатного книгообмена — к сожалению, большую часть из них разрушили вандалы.

Поиграть в викторину



Раз в месяц тот же «Рид Бишкек» устраивает викторины по книгам, аниме, фильмам, комиксам Marvel, DC и так далее. Для участия нужно собрать команду максимум из шести человек и оплатить взнос в 1000 сомов. Призы на мероприятии разные — от денежного вознаграждения до подарков партнеров и сертификатов.

Детали по датам и локациям ивента можно узнать по этой ссылке.