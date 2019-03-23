Вы любите книги и читаете их почти каждый день? «Клооп» собрал для вас шесть мест, где будет интересно книгоманам.
Почитать книгу в центре Бишкека
На бульваре Эркиндик в центре Бишкека стоят маленькие красные домики с книжками внутри — специально для книгочеев, которые любят читать на свежем воздухе. Эти домики — проект сообщества «Рид Бишкек», участники которого хотели популяризировать чтение среди молодежи. Домики с книгами создали для бесплатного книгообмена — к сожалению, большую часть из них разрушили вандалы.
Поиграть в викторину
Раз в месяц тот же «Рид Бишкек» устраивает викторины по книгам, аниме, фильмам, комиксам Marvel, DC и так далее. Для участия нужно собрать команду максимум из шести человек и оплатить взнос в 1000 сомов. Призы на мероприятии разные — от денежного вознаграждения до подарков партнеров и сертификатов.
Детали по датам и локациям ивента можно узнать по этой ссылке.
Посетить «Китеп Фест»
«Идея создания “Китеп Феста” в том, чтобы изменить стандартное мышление людей о Библиотеках», — говорит Атай Самыйбек, координатор «Рид Бишкек».
«Китеп Фест» — это ежегодное мероприятие, которое проводится каждую весну в библиотеках. Ежегодно на фестиваль приходят около 300-400 человек.
По словам организаторов, цель «Китеп Феста» — изменить отношение людей к книгам и библиотекам. На мероприятии есть свободный микрофон.
Детали по датам и локациям ивента можно узнать по этой ссылке.
Поучаствовать в «Биг Поэм Клаб»
«“Биг Поэм Клаб” — место, где мы свободно самовыражаемся», — говорит поэтесса Илона Секретова. Она уже 10 лет пишет стихи и поддерживает творчество и является инициаторкой этих поэтических и музыкальных вечеров.
На «Биг Поэм Клаб» можно послушать стихи и авторские песни и поделиться собственным творчеством, не боясь, что вас раскритикуют. Мероприятия проходят в кофейнях и барах, вход бесплатный.
Обсудить книги в «Клубе Любителей Чтения»
«“Клуб любителей чтения” — приятное времяпрепровождение, саморазвитие, общение, дружеские связи, популяризация чтения в стране и поиск единомышленников», — говорит писательница Бермет Акерова.
«Клуб Любителей Чтения» собирается два раза в месяц. Бермет Акерова основала его после публикации своего первого романа для подростков «Я начинаю новую жизнь».
В «Клубе Любителей Чтения» обсуждают прочитанные книги и помогают начинающим авторам отточить навыки письма. Вход платный — 200 сомов, организаторы потратят сумму на чаепитие для участников.
Встречи бывают тематическими — к примеру, обсуждая французского автора участники клуба готовили в кулинарной студии, а прочитав роман Джоана Хариса «Шоколад» книгочеи дегустировали и определяли на вкус марку шоколада.
Сходить на книжный четверг Элеоноры Прояевой
«Книга это то, что происходит между вами и бумагой с буквами, когда вы начинаете ее читать», — говорит Элеонора Прояева.
Элеонора Прояева — литературный критик и бывший преподаватель русской литературы в АУЦА. Каждый четверг в арт-студии «Ололо» на Токтогула — Жумабека участники ее «Книжного четверга» обсуждают прочитанные книги и делятся своими впечатлениями. С участников берут по 200 сомов за посещение.
Посетить книжную ярмарку «Букингема»
Книжный магазин «Букингем» проводит свои книжные ярмарки вот уже пятый год подряд, в основном осенью и весной. Суть этой ярмарки — не давать прочитанным книгам пылиться на полках и помочь найти им новых хозяев. На ярмарке можно сэкономить деньги, поскольку книги продают в разы дешевле.
Авторы: Айдай Манаева, Анастасия Бутенко