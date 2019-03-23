Информация о связи кыргызского вице-премьер-министра Жениша Разакова с таджикскими спецслужбами появилась в СМИ Таджикистана еще в 2016 году и периодически всплывала при назначениях чиновника на новые должности. Сам Раззаков отрицает вербовку, но по требованию парламента информацию проверит кыргызский ГКНБ.

ГКНБ проверяет информацию о вербовке вице-премьер-министра Жениша Разакова таджикскими спецслужбами. По словам представителя ведомства Рахата Сулайманова, подробная информация о проверке будет озвучена лишь по ее итогам.

Проверить вице-премьера потребовали депутаты парламента. Они пришли к такому решению 20 марта, выслушивая итоги переговоров по кыргызско-таджикской границе — кыргызскую делегацию возглавлял Жениш Раззаков. Переговоры были начаты из-за конфликта между жителями Аксая и таджикского анклава Ворух при строительстве дороги Аксай — Тамдык. 13 и 14 марта там пострадали 3 кыргызстанца и были убиты 2 таджикистанца.

Впервые о вербовке Разакова написали в 2016 году на сайте якобы таджикской оппозиционной организации, новость была растиражирована в СМИ Таджикистана и Кыргызстана — после о ней вспоминали несколько раз, когда чиновника назначали на новые должности. Радио «Азаттык», ссылаясь на коллег таджикской редакции (Озоди), пишет, что сайт и автор первой статьи о вербовке Разакова могут быть фейковыми.

Жениш Раззаков — вице-премьер-министр Кыргызстана, бывший советник президента Сооронбая Жээнбекова. Был главой Совбеза и полпредом Баткенской области, долго работал в органах внутренних дел этого региона.