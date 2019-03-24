Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев дал интервью кыргызской редакции BBC и рассказал о событиях 24 марта 2005 года, когда массовые акции протеста привели к революции и смене власти. Тогда Акаеву вместе с семьей пришлось бежать из страны, а новым лидером Кыргызстана стал Курманбек Бакиев.

В интервью бывший глава государства заявил, что большинство участников протеста были «представителями криминалитета» — ему якобы сообщили об этом, кроме того «это было видно».