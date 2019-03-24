Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев дал интервью кыргызской редакции BBC и рассказал о событиях 24 марта 2005 года, когда массовые акции протеста привели к революции и смене власти. Тогда Акаеву вместе с семьей пришлось бежать из страны, а новым лидером Кыргызстана стал Курманбек Бакиев.
В интервью бывший глава государства заявил, что большинство участников протеста были «представителями криминалитета» — ему якобы сообщили об этом, кроме того «это было видно».
Акаев утверждал, что ему предлагали применить против протестующих силу, но он отказался и уехал из страны, чтобы избежать жертв. Кроме того политик обвинил оппозицию и бывшего президента Курманбека Бакиева в том, что они виноваты в гибели людей в Аксыйских событиях*.
* В 2002 году жители села Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области вышли на демонстрацию против передачи части кыргызской территории Китаю. Правоохранительные органы применили против участников протеста оружие, погибли шесть человек. Президентом Кыргызстана в то время был Аскар Акаев — пока он был у власти, вина за расстрел демонстрантов была возложена на местные власти.