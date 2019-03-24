Каскадерка Светлана Аширова сообщила о своем возвращении в Кыргызстан после двух недель в клинике Эр-Рияда. Известная наездница и лучница утверждает, что получила травму 8 марта на генеральной репетиции этнофестиваля Camel Fest, столкнувшись с каскадеркой, которая делала селфи.

По словам девушки, она вывернула коня, приняв удар на себя, чтобы спасти вторую участницу столкновения. При ударе сильно пострадала нога и арабские врачи говорили о возможной ампутации ноги.

Всемирная конфедерация этноигр, которую возглавляет бывший полпред Иссык-Кульской области Асхат Акибаев, прокомментировала ситуацию только 10 марта, когда история вызвала резонанс в СМИ. По версии федерации, каскадерка самовольно забралась на коня и нарушила технику безопасности, кроме того она якобы была приглашена как лучница и не должна была садиться на лошадь. При этом федерация попросила «доверять информации из проверенных источников».

Аширова настаивает, что участвовала в этнофестивале и как лучница, и как наездница. По словам каскадерки, в программе были ее постановка выхода лучниц, танец с беркутами, также она должна была выступить как лучница-наездница и участвовать в игре кыз-куумай. Она отрицает, что села на коня самовольно.

Светлана Аширова — она же Асланайым Кыргыздын Кызы — кыргызская каскадерка и воздушная гимнастка. Она выступала на Играх кочевников, в кыргызском цирке и на сценах США, Турции, России, Италии, Китая и Кореи, работала каскадером в кино.