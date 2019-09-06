Ученики 5 и 6 классов обучаются по книгам с ошибками, хотя министерство образования должно было решить эту проблему после серии скандалов с опечатками в 2018 году. Ведомство не стало отвечать, почему ошибки остались в учебниках.
Пользователь Нурдин Акчомоев пожаловался на качество новых учебников со своей страницы в фейсбуке. Он написал, что нашел опечатки в книгах для учеников 5 и 6 классов.
Акчомоев сообщил «Клоопу», что еще до начала учебного года детям раздали учебники с ошибками, а 1 сентября попросили сдать их обратно — на следующий день их вернули: ошибки остались, но на форзаце появились заметки с местами, где допущены опечатки в учебнике.
По словам Нурдина, исправления напечатаны настолько мелко, что «без лупы ничего невозможно разобрать».
Журналистка «Клоопа» нашла один из учебников с ошибками, на который жаловался Акчомоев — это оказалась книга по изучению кыргызского языка, изданная за 2019 год, но без каких-либо вкладышей или вклеек с описанием опечаток.
Согласно сообщению Акчомоева в соцсетях, те же самые ошибки были и в издании 2018 года.
Ведомство без министра
В пресс-службе министерства образования не смогли ответить, почему те же самые ошибки оказались в новых учебниках за 2019 год.
«В данное время у нас нет ни руководителя ведомства, ни исполняющего обязанности […] Я даже не смогу ни с кем согласовать этот ответ», — сказали в ведомстве.
Министр образования Гульмира Кудайбердиева 4 сентября была отправлена в отставку — это произошло на фоне череды скандалов, связанных с опечатками в учебниках и строительством школы из контейнеров в селе Кенеш Нарынской области.
В пресс-службе посоветовали обратиться в Управление школьного образования, но его начальник Марат Усеналиев перенаправил вопрос в отдел по книгоизданию — те в свою очередь обратно направили запрос в пресс-службу.
Учебники с ошибками
Министерство образования уже не первый год критикуется за ошибки в учебниках. В октябре 2018 года журналисты нашли в учебнике по географии для 6 класса более тысячи опечаток и фактологических ошибок.
Тогда в минобразе заявили, что ошибки в книге появились по вине издательства «Билим-компьютер» и пообещали подать на них в суд. Однако позже выяснилось, что до ноября 2017 года ведомство вообще не проверяло содержание книг, которые выдавали школьникам, хотя ежегодно на них тратили десятки миллионов сомов.
Осенью 2017 года минобраз преобразовал свою техническую комиссию в технически-экспертную и закрепил за ней еще двух сотрудников — из отдела государственного языка и Кыргызской академии наук. Однако от появления ошибок в новых учебниках это не спасло.
Из-за этого в сторону минобразования и его уже бывшего руководителя Гульмиры Кудайбердиевой неоднократно поступали жалобы.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании парламента в конце августа заявил, что минобраз должен «взять под жесткий контроль» проблему с ошибками в учебниках.
Спустя несколько дней после этого поручения, Кудайбердиеву уволили с должности министра образования.