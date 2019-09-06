Ученики 5 и 6 классов обучаются по книгам с ошибками, хотя министерство образования должно было решить эту проблему после серии скандалов с опечатками в 2018 году. Ведомство не стало отвечать, почему ошибки остались в учебниках.

Как так? Ошибки в учебниках исправили вкладышами, которые вклеили в корешок. О какой грамотности и качественном обучении… Publicerat av Nurdin Akchomoev Tisdag 3 september 2019

Пользователь Нурдин Акчомоев пожаловался на качество новых учебников со своей страницы в фейсбуке. Он написал, что нашел опечатки в книгах для учеников 5 и 6 классов.

Акчомоев сообщил «Клоопу», что еще до начала учебного года детям раздали учебники с ошибками, а 1 сентября попросили сдать их обратно — на следующий день их вернули: ошибки остались, но на форзаце появились заметки с местами, где допущены опечатки в учебнике.

По словам Нурдина, исправления напечатаны настолько мелко, что «без лупы ничего невозможно разобрать».

Вклейка в учебнике по предмету «Человек и общество».

Журналистка «Клоопа» нашла один из учебников с ошибками, на который жаловался Акчомоев — это оказалась книга по изучению кыргызского языка, изданная за 2019 год, но без каких-либо вкладышей или вклеек с описанием опечаток.

Ошибки в книге, которую издали в 2019 году. Вместо слова «жетекчиси» напечатали «жеткечиси».

Согласно сообщению Акчомоева в соцсетях, те же самые ошибки были и в издании 2018 года.