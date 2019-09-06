Информагенство 24.kg сообщило со ссылкой на собственные источники, что около 50 учеников военного лицея имени Даира Асанова сбежали. По их данным, это произошло 5 сентября, все сбежавшие учились в 11 классах. По информации журналистов, побег произошел из-за того, что учащимся «не нравится строгий распорядок дня».

Telegram-канал «Короче» сообщил, что из лицея самовольно ушли 56 человек, но позже 54 вернулись. В лицее журналисту «Клоопа» отказались комментировать эту информацию, сказав, что «не знают» об этом.

Пресс-служба Генерального штаба Кыргызстана сообщила изданию «Спутник», что ученики лицея самовольно покинули учебное заведение для того, чтобы «сделать пробежку по Южной магистрали». Руководство лицея провело с ними профилактическую беседу.

