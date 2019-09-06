Мужчины, которые находились в розыске, идут на встречу со следователем. Скриншот из видео.

Двое мужчин, которых милиция несколько дней разыскивала за участие в драке в Бишкеке, добровольно сдались милиции. Видео, на котором мужчины поочередно пришли в ГУВД Бишкека, опубликовали журналисты канала «Жалбырак ТВ».

На кадрах видно, что в 4 утра в здание милиции зашел один мужчина, который находился в розыске. Его сопровождала неизвестная женщина, возможно родственница. К ним вышел дежурный, который записал данные пришедшего.

В 5 утра в милицию пришел второй мужчина, которого разыскивали за участие в драке. Затем их отвезли на встречу со следователем, на которой вручили обвинительные заключения. По данным журналистов «Жалбырак ТВ», которые сопровождали их все это время — после разговора со следователем, мужчин поместили в СИЗО.

Тем не менее, СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУВД Бишкека сообщили, что именно милиция задержала участников драки, находившихся в розыске. О том, что мужчины сдались добровольно — не говорится. Журналисту «Клоопа» не удалось связаться с пресс-секретарем милиции на момент публикации материала.

Драка с участием четырех человек произошла на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова утром 28 августа. В результате конфликта двое мужчин получили тяжелые травмы. Один из них позже временно впал в кому, но врачам удалось его спасти, второму пострадавшему необходима операция.

Приехавшие на место конфликта милиционеры задержали, а затем отпустили двоих мужчин, участвовавших в драке. После этого, их объявили в розыск, а в отношении милиционеров началось расследование. По его итогам, МВД из-за «утраты доверия» уволило майора Чуйского ГУВД — его брат находился в розыске за участие в драке. Бывшего милиционера вызвали на допрос в ГКНБ.

Кроме этого, следователя и начальника следственной службы УВД Ленинского района освободили от занимаемых должностей, инспектору и помощнику дежурного этого же УВД объявили строгие выговоры.