Сборная Кыргызстана по футболу проиграла соперникам из Таджикистана со счётом 0:1 в первом матче отборочной стадии чемпионата мира 2022 года.

Прямая трансляция матча.

Единственный гол в матче забил на 42-й минуте Алишер Джалилов, который впервые сыграл в составе сборной Таджикистана.

Сборная Кыргызстана контролировала игру только в первые 10 минут матча, но затем полностью уступила инициативу хозяевам поля.

Таджикские футболисты совершили целый ряд атак с середины до конца первого тайма. Особенно эффективными были комбинации между Эхсони Паншанбе, который играл по левому флангу, и Алишером Джалиловым, атаковавшим по центру.

Именно такая организация атаки и привела к единственному голу в матче.

Одним из героев встречи, помимо Джалилова, стал кыргызский голкипер Павел Матяш, который в течение матча совершил пять сэйвов.

Кыргызская сборная совершила в течение игры лишь одну опасную атаку, когда на 35-й минуте Мирлан Мурзаев попал в левую штангу.

Кыргызстан и Таджикистан — наиболее вероятные претенденты в борьбе за второе место в своей отборочной группе, поэтому матчи между этими сборными особенно важны.

Для того, чтобы одолеть Таджикистан в группе, Кыргызстану нужно будет обязательно обыгрывать аутсайдеров группы из Монголии и Мьянмы и побеждать в ответном матче против Таджикистана в Бишкеке — эта игра состоится 19 ноября.

Ещё один соперник кыргызов и таджиков в группе — сборная Японии — явный фаворит в борьбе за выход в следующую отборочную стадию.

Расписание матчей Кыргызстана:

10 октября 2019. Кыргызстан — Мьянма.

15 октября 2019. Монголия — Кыргызстан.

14 ноября 2019. Кыргызстан — Япония.

19 ноября 2019. Кыргызстан — Таджикистан.

31 марта 2020. Мьянма — Кыргызстан.

4 июня 2020. Кыргызстан — Монголия.

9 июня 2020. Япония — Кыргызстан.

Как прошел матч: