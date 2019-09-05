Запись обновлена в 19:00
Сборная Кыргызстана по футболу начинает свое выступление в отборочных матчах на Чемпионат мира 2022 года. Свой первый матч «Ак-Шумкар» сыграют на выезде против таджикской сборной.
Почитайте подробный разбор о том, почему этот матч так важен.
Мы в Kloop.kg создали свою «команду мечты» на матч сборной Кыргызстана по версии нашей редакции. Это ни в коем случае не тот состав, который выйдет на матч, и даже не рекомендации Александру Крестинину.
Как только будут известны составы на игру, мы опубликуем выбор тренерского штаба сборной Кыргызстана.
Обновление: стал известен стартовый состав. Мы почти угадали! Тренерский штаб решил поставить на ворота Павла Матяша. Дуйшобеков спустился из опорной зоны в защиту (у нас там Юсупов, который на самом деле остался в запасе), а Мусабеков вышел в старте.
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