Запись обновлена в 19:00

Сборная Кыргызстана по футболу начинает свое выступление в отборочных матчах на Чемпионат мира 2022 года. Свой первый матч «Ак-Шумкар» сыграют на выезде против таджикской сборной.

Почитайте подробный разбор о том, почему этот матч так важен.

Мы в Kloop.kg создали свою «команду мечты» на матч сборной Кыргызстана по версии нашей редакции. Это ни в коем случае не тот состав, который выйдет на матч, и даже не рекомендации Александру Крестинину.

Как только будут известны составы на игру, мы опубликуем выбор тренерского штаба сборной Кыргызстана.