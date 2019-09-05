Кыргызстан 5 сентября сыграет первый матч отборочного цикла на чемпионат мира по футболу 2022 года. Выездная игра против Таджикистана — пожалуй, самый психологически важный матч для команды, и вот почему.
LIVE матча Таджикистан — Кыргызстан.
Внимание! Этот материал потеряет свою актуальность 5 сентября, в 22:00 по бишкекскому времени. Как только матч Таджикистан — Кыргызстан завершится, мы разместим здесь ссылку на репортаж о нём.
Сборная Кыргызстана впервые в истории посеяна второй в своей отборочной группе на чемпионат мира.
Что это означает и как это работает? В каждом отборочном цикле сборные распределяются по группам равномерно: чтобы сильные не играли с сильными, а слабые со слабыми.
То, насколько сборная сильна, определяется по рейтингу ФИФА. В нём Кыргызстан за последние пять лет совершил прорыв благодаря целой серии важных побед в отборочных играх и финальной стадии Кубка Азии.
«Посеяна второй» — по факту означает, что Кыргызстан в своей группе считается второй по силе командой, а всего в этой группе пять сборных: кроме Кыргызстана в ней Япония (первая по силе), Таджикистан, Мьянма и Монголия.
В следующий раунд отборочных игр выходят одна или две сборные, и, скорее всего, за второе место в группе будут бороться как раз Кыргызстан и Таджикистан. Поэтому очные встречи между ними особенно важны.
Центральноазиатское дерби
Долгое время сборная Таджикистана была на голову выше своих северных соседей. Свою первую победу над Таджикистаном сборной Кыргызстана удалось одержать только в 2006 году.
Самыми драматичными матчами между сборными были игры в отборочной стадии к чемпионату мира 2018 года, когда команды тоже были в одной группе.
Игра в Бишкеке осенью 2015 года закончилась со счётом 2:2 после пенальти, который кыргызские игроки забили на последней минуте добавленного времени — правомерность этого пенальти до сих пор вызывает горячие дебаты между кыргызскими и таджикскими футбольными фанатами.
Весной 2016 года Кыргызстан победил в Душанбе со счётом 1:0 — это был первый случай, когда таджикские футболисты проиграли кыргызским на своём поле.
В той отборочной стадии стало понятно, что силы команд сравнялись, и предугадать исход матчей между ними теперь крайне сложно.
Если посмотреть на расклад букмекерских компаний, Таджикистан — фаворит в сегодняшней игре, хотя и с небольшим перевесом (чем ниже числовой коэффициент, тем больше вероятность исхода, по мнению букмекеров):
|Победа Таджикистана
|Ничья
|Победа Кыргызстана
|Средний показатель, по данным трех крупных букмекерских компаний
|2.38
|3.10
|3.04
Что даст победа в сегодняшнем матче?
Сборная, которая выиграет в сегодняшнем душанбинском противостоянии, резко увеличит свои шансы на выход в следующую стадию.
Едва ли Кыргызстан и Таджикистан надеются обыграть заведомо фаворитов японцев, но, конечно, каждая из этих команд рассчитывает на победы над аутсайдерами из Мьянмы и Монголии.
Вот как выглядит расписание матчей сборной Кыргызстана (жирным выделены домашние матчи):
5 сентября 2019. Таджикистан — Кыргызстан.
10 октября 2019. Кыргызстан — Мьянма.
15 октября 2019. Монголия — Кыргызстан.
14 ноября 2019. Кыргызстан — Япония.
19 ноября 2019. Кыргызстан — Таджикистан.
31 марта 2020. Мьянма — Кыргызстан.
4 июня 2020. Кыргызстан — Монголия.
9 июня 2020. Япония — Кыргызстан.
Таким образом, мы видим, что самая большая нагрузка на кыргызских футболистов выпадает именно на осень 2019 года.
Если сегодня Кыргызстан обыграет Таджикистан на выезде, а затем победит в октябрьских играх против Мьянмы и Монголии, то к следующему решающему матчу — домашнему поединку против Таджикистана — команда получит огромное психологическое преимущество.
При самом благоприятном исходе это преимущество позволит Кыргызстану пройти на Кубок Азии 2023 года (путёвка туда даётся лучшим двум командам группы автоматически) и впервые в истории сыграть в третьей стадии отбора на чемпионат мира.