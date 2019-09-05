Кыргызстан 5 сентября сыграет первый матч отборочного цикла на чемпионат мира по футболу 2022 года. Выездная игра против Таджикистана — пожалуй, самый психологически важный матч для команды, и вот почему.

LIVE матча Таджикистан — Кыргызстан.

Внимание! Этот материал потеряет свою актуальность 5 сентября, в 22:00 по бишкекскому времени. Как только матч Таджикистан — Кыргызстан завершится, мы разместим здесь ссылку на репортаж о нём.

Сборная Кыргызстана впервые в истории посеяна второй в своей отборочной группе на чемпионат мира.

Что это означает и как это работает? В каждом отборочном цикле сборные распределяются по группам равномерно: чтобы сильные не играли с сильными, а слабые со слабыми.

То, насколько сборная сильна, определяется по рейтингу ФИФА. В нём Кыргызстан за последние пять лет совершил прорыв благодаря целой серии важных побед в отборочных играх и финальной стадии Кубка Азии.

«Посеяна второй» — по факту означает, что Кыргызстан в своей группе считается второй по силе командой, а всего в этой группе пять сборных: кроме Кыргызстана в ней Япония (первая по силе), Таджикистан, Мьянма и Монголия.

В следующий раунд отборочных игр выходят одна или две сборные, и, скорее всего, за второе место в группе будут бороться как раз Кыргызстан и Таджикистан. Поэтому очные встречи между ними особенно важны.