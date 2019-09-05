Бишкекский городской суд 5 сентября оставил в силе решение суда предыдущей инстанции. Судья обязал взыскать с газеты «Ачык саясат» 300 тысяч сомов в пользу депутата парламента Кожобека Рыспаева.

Главный редактор газеты Назгуль Мамытова намерена обжаловать решение горсуда в Верховном суде.

Изначально Рыспаев потребовал с газеты 300 тысяч, но затем увеличил до 1 млн сомов. Однако суд оставил в силе сумму первоначальной компенсации.

Депутат судится с газетой из-за статьи, которая вышла в августе 2018 года. В ней написали, что депутат переходит из одной партии в другую, и автор назвал его «хамелеоном» в своем материале.