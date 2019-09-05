Руководство ГУВД Бишкека провело пресс-конференцию из-за драки с участием четырех человек, которая произошла 28 августа. На встречу с милиционерами пришли родственники пострадавших.

Глава бишкекской милиции Канат Джумагазиев сообщил, что двое участников драки, которые сейчас находятся в розыске, попытались выехать из Кыргызстана в другую страну. Он не уточнил, куда именно хотели уехать мужчины.

На встречу с родственниками пострадавших пришел также и начальник УВД Ленинского района Мадияр Кулуев. Он пообещал, что милиционеры задержат участников конфликта.

«Поймать их — дело чести […] Хочу сказать, что если бы у меня была вина, то я бы сразу ушел в отставку», — сказал он.

Ранее МВД из-за «утраты доверия» уволило майора Чуйского ГУВД — его брат находится в розыске за участие в драке. Бывшего милиционера вызвали на допрос в ГКНБ.

Кроме этого, следователя и начальника следственной службы УВД Ленинского района освободили от занимаемых должностей, инспектору и помощнику дежурного этого же УВД объявили строгие выговоры.

Драка с участием четырех человек произошла на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова утром 28 августа. В результате конфликта двое мужчин получили тяжелые травмы. Один из них позже временно впал в кому, но врачам удалось его спасти, второму пострадавшему необходима операция. Врачи оценивают их состояние как «стабильное, но тяжелое».

Соавтор: Айзирек Иманалиева