Пресс-служба министерства внутренних дел 5 сентября сообщила, что досудебное расследование о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева завершено. Всем подозреваемым в его освобождении предъявили обвинения.

«В ближайшее время материалы завершенного расследования будут переданы в Генеральную прокуратуру и в судебные органы», — заявили в ведомстве.

Криминального авторитета Азиза Батукаева освободили в 2013 году с диагнозом «лейкоз». Батукаев сразу же вылетел в Россию, а позже выяснилось, что медицинские справки оказались поддельными.

Кыргызская сторона вела переговоры со своими российскими коллегами об экстрадиции Батукаева обратно, но это ни к чему не привело.

Власти возобновили расследование дела о его незаконном освобождении весной 2019 года. Это стало одним из оснований для лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности, спустя несколько месяцев он был задержан. Ему предъявили обвинения в коррупции, связанному с делом Батукаева.

Также власти отправили под домашний арест многих чиновников — например, экс-главу Госслужбы исполнения наказаний, депутата Зарылбека Рысалиева, экс-генпрокуроров Аиду Салянову и Индиру Джолдубаеву, экс-главу Минздрава Динару Сагынбаеву, а также бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова.

Кроме них, под следствием оказались врачи и судьи, которые были связаны с делом об освобождении Батукаева.