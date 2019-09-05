Правительство Кыргызстана самостоятельно построит школу в селе Кенеш Нарынской области. Власти заявили, что документы по строительству школы уже готовы, но ее начнут возводить лишь в 2020 году.

«Выражаем благодарность гражданским активистам за инициативу собрать средства на строительство новой школы, однако правительство решит вопрос строительства новой средней школы в селе», — говорится в сообщении правительства.

Ранее гражданские активисты заявили, что готовы собрать средства и стройматериалы, чтобы построить школу в селе своими силами. Один из инициаторов этой акции Жамалбек Ырысалиев заявил, что теперь активисты потребуют от властей конкретной даты начала строительства школы.

«Пока еще неизвестно, когда они начнут. Государственные деньги проходят через тендер, разные процедуры. Как [дети] будут учиться зимой? Мы требуем, чтобы [власти] показали, когда начнут строительство, когда будет объявлен тендер и есть ли капитальное вложение», — сказал Ырысалиев.

Он добавил, что некоторые граждане уже перевели им деньги на строительство школы, но теперь организаторы вернут средства обратно. Ырысалиев также сообщил, что часть активистов выехала в Кенеш, чтобы найти там здание, в котором можно будет разместить учеников.

«В 3,5 км [от села] есть пионерский лагерь. Может быть, они там будут учиться. Если есть возможность, детей можно отправить туда», — сказал активист.

Ранее зампред правительства в Нарынской области Жаркын Ибраева заявила, что школа из контейнеров — это вынужденная мера, потому что остальные подходящие здания в селе находятся в аварийном состоянии или заняты.

Всего под школу выделили шесть контейнеров, в которых учатся 160 учеников в две смены. Каждый контейнер вмещает в себя около 15 человек. Дети, которым не хватило места в контейнерах, учатся в соседней столовой.